Чихуахуа или доберман. Как выбрать любимца по гороскопу

"Каждому знаку зодиака подходит определенная порода собак" — уверяют астрологи. Делаем обоснованный выбор!

Сейчас существует огромное количество самых разных пород собак. У каждого свои характерные отличия и повадки. Кого выбрать? Гадать можно долго. Эзотерики назвали лучшие сочатания знака Зодиака и пород собак

Овен: лучшими породами считаются лайка, доберман, немецкая овчарка, бордер колли. Если же вы хотите отдохнуть и снять напряжения во время общения с собакой, обратите внимание на более спокойные небольшие породы: чихуахуа, пудель, пекинес, папильон.

Телец: люди этого знака очень любят длительные прогулки. Идеальные породы для них: мопс, скотчтерьер, английский бульдог, шарпей. Если вам по вкусу большие собаки, вам подойдет сенбернар и бриар.

Близнецы: часто заводят несколько питомцев с разными характерами. Хорошими компаньонами этого знака станут колли, кокер-спаниель, лабрадор, чау-чау, далматин, йоркширский терьер.

Рак: нуждаются в ласковом питомце, который принесет им душевное равновесие. Также Раки любят пушистых и длинношерстных собак: лабрадоров-ретвиверов, болонок, скайтерьеров, бассет-хаундов, мопсов.

Лев: нравятся яркие собаки с аристократическим внешним видом. Рекомендуют присмотреться к таким породам: афганская борзая, немецкий дог, ризеншнауцер, русский спаниель, мастиф.

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Дева: важно, чтобы собака была покладистой и хорошо слушалась команд. Девам подойдут породы, которые хорошо поддаются дрессировке: немецкая овчарка, миттельшнауцер, такса, бассет, карликовый пинчер.

Весы: большинство Весов любят кошек и редко заводят собак. Хорошими породами будут итальянский грейхаунд, бишон фризе, мопс, сиба-ину.

Скорпион: нужно избегать декоративных пород с истеричным характером. Гораздо больше вам подойдут доброжелательные и преданные лабрадоры, корги, сенбернары, колли.

Стрелец: любят игривых собак. Хорошие породы: бладхаунд, бигль, борзая, басенджи. Этот знак хорошо ладит с беспородными собаками.

Козерог: этот знак обожает браться за сложные задачи. Им подойдут собаки, которые требуют серьезного воспитания: терьеры, мастифы, боксеры, бассет-хаунды, ротвейлеры. Активным и энергичным козерогам идеально подойдет хаски.

Водолей: большие поклонники экзотических питомцев, поэтому они редко заводят собак. Но если Водолей захочет воспитывать пса, то это должна быть редкая и необычная порода: акита-ину, самоед, леонбергер, французский бриар, салюки, каталбурун.

Рыбы: категорически не подходят большие, непослушные, склонные к агрессии собаки. Две породы идеально подходят для них: золотистый ретривер и вельш-корги. Есть шанс подружиться с кокер-спаниелем, далматином.