Авиация РФ атаковала Змеиный: россияне сбросили на остров фугасную бомбу, — ОК "Юг"

Оккупанты для удара задействовали тактическую авиацию, которая также атаковала Бериславский район Херсонской области — пострадал поселок Казацкое.

Утром 13 июля российские оккупационные войска нанесли воздушный удар по острову Змеиный в Черном море. Как сообщили в Оперативном командовании "Юг", противник для атаки задействовал тактическую авиацию, сбросив на остров фугасную авиабомбу.

"На рассвете с применением тактической авиации враг атаковал остров Змеиный сбросом фугасной авиабомбы", — говорится в очередной фронтовой сводке.

Кроме того вражеская авиация нанесла авиаудар по Бериславскому району Херсонской области. В этот раз пострадал населенный пункт Казацкое, где были разрушены частные дома. К счастью обошлось без жертв, сообщила пресс-служба.

Как рассказала пресс-секретарь сил обороны юга Наталья Гуменюк, перед атакой оккупанты провели разведывательную операцию.

"Вчера они мощно разведывали обстановку. Сегодня на рассвете не удержались и все же отбомбили остров Змеиный, сбросив туда фугасную авиационную бомбу", — сообщила она.

Также было отмечено, что противник активизировал усилия в плане беспилотной авиации. В зоне ответственности ОК "Юг", а именно в Николаевской, Кировоградской и Херсонской областях, ВС РФ активно применяют ударные беспилотники типа "Ланцет", а также дроны-разведчки.

"В нашей зоне ответственности уничтожена 1 ракета и 5 дронов-камикадзе над Николаевской областью, еще 6 аналогичных дронов — над Кировоградской областью. Попаданий не допущено", — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что российская армия в ночь на 13 июля атаковала территорию Украины ракетами и беспилотниками. Силы обороны смогли уничтожить 20 ударных дронов иранского производства Shahed-136/131, а также две крылатых ракеты "Калибр".

В ГСЧС прокомментировали атаку россиян и сообщили, что в результате удара пострадали четыре человека, погибших не было. Что касается гибели одного мужчины в Киеве, то выяснилось, что он погиб в результат бытового пожара, который к обстрелу столицы не имеет отношения.