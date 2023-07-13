Байден прав, отдавая Киеву кассетные боеприпасы, ведь без них украинцам будет хуже, — СМИ

По словам журналистов, риск для гражданских пострадать от кассетных боеприпасов в будущем минимален по сравнению с тем, что делали войска РФ с мирным населением Украины на захваченных территориях в начале полномасштабной войны.

Решение президента США Джо Байдена отправить Украине кассетные боеприпасы правильное, так как без них украинским военным сложнее отбиваться от агрессии РФ. Об этом пишет издание Bloomberg.

По словам журналистов, отправка кассетных боеприпасов вызвала бурные обсуждения в среде союзников США, а также различных правозащитных групп. Они сомневаются в этичности такого решения.

В издании говорится, что использование кассетных бомб вполне может увеличить число погибших как среди комбатантов врага, так и среди гражданского населения. Однако отсутствие у Украины оружия, которое необходимо для победы в войне, сделает ситуацию еще хуже.

В материале говорится, что украинские чиновники во время саммита НАТО в Вильнюсе поблагодарили американского лидера за кассетные боеприпасы. Они являются ключом к преодолению преимущества России в живой силе и бронетехнике. Кроме того, кассетные бомбы позволят Украине восполнить артиллерийские снаряды.

По словам журналистов, несмотря на критику, Байден должен стоять твердо на своем решении. Обеспокоенность по поводу долгосрочных опасностей оправдана, но украинскому правительству следует предоставить право решать, стоят ли риски потенциальных преимуществ на поле боя.

Издание пишет, что риск для гражданских пострадать от кассетных боеприпасов в будущем минимален по сравнению с тем, что делали войска РФ с мирным населением Украины на захваченных территориях в начале полномасштабной войны.

Напомним, что генерал ВСУ заявил, что Украина уже получила кассетные боеприпасы от США. По словам командующего группировкой "Таврия" Александра Тарнавского, их пока что не применяли на поле боя. Высшее руководство проработает тактику, как это правильно сделать, чтобы не нарушить договоренности с Вашингтоном.

Также ранее в Минобороны объяснили, как будут применять кассетные боеприпасы. Министр обороны Алексей Резников заверил, что украинские силы не будут использовать их в городах. Он также подчеркнул, что такие боеприпасы необходимы для компенсации дефицита артиллерийских снарядов.