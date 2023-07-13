Защита "восточного фланга": в НАТО разработали план обороны на случай нападения РФ, — Столтенберг

Описание плана заняло 4400 страниц. В нем определена ответственность стран за участки обороны в случае отражения агрессии.

В НАТО решили создать план по обороне в случае нападения России и определило распределение различных государств для защиты "восточного фланга". Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, информирует Bild.

Документ является крупнейшим оборонным планом после завершения периода "Холодной войны". В нем выделено несколько основных пунктов, которые расписаны на 4400 страниц.

В Европе также намерены увеличить силы повышенной боевой готовности до 300 тысяч солдат и офицеров. В случае угрозы Верховный главнокомандующий НАТО сможет принимать часть решений без консультаций со структурами блока.

Страны "восточного фланга" во время соответствующих операций поддержат боевые группы союзников по Альянсу:

британские солдаты защитят Эстонию;

немецкие — Литву;

канадские — Латвию;

американцы — Польшу.

Руководитель Альянса отметил, что есть высокая вероятность создания второго штаба сухопутных сил НАТО в Висбадене. Как известно, первый расположен в Измире, Турция. Важнейшим логистическим узлом будет Германия.

Также предложено реализовать меры по увеличению дополнительных расходов на обеспечение защиты трубопроводов и других транспортных коммуникаций от возможных российских диверсий. В плане указано, что инвестиции членов блока в оборону должны составлять не менее 2% от ВВП страны.

Напомним, 13 июля руководитель Пентагона объяснил, когда Украина вступит в НАТО. Ллойд Остин отметил, что в дальнейшем будут осуществлены шаги, чтобы обеспечить Киеву набор возможностей для противодействия российской агрессии. Он уверен в том, что наше государство станет полноценным участником Альянса.