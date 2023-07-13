По словам журналистов, Путин не упомянул о новой границе РФ с НАТО, которая расширилась на дополнительные 1300 км со вступлением в Альянс Финляндии.

На следующий после завершившегося в Вильнюсе саммита НАТО президент РФ Владимир Путин выступил с официальной речью на Форуме будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир", который проходит в Москве. Примечательно и то, что он не упомянул в своем обращении вильнюсский саммит. На это обратили внимание журналисты Sky News.

Ожидалось, что Путин ответит на расширение НАТО, но вместо этого он только на словах признавал нынешний кризис.

В своей речи он высказался о том, что РФ нужно продолжать изоляционистскую политику. Главная проблема для РФ — доступность технологий на фоне введенных против Кремля санкций, которые после аннексии 2014 года еще более ужесточились.

Путин не упомянул о новой границе России с НАТО, которая расширилась на дополнительные 1300 км со вступлением в Альянс Финляндии в апреле.

Примечательно и то, что выступление Путина началось всего за несколько минут до того, как глава Белого дома Джо Байден начал свою пресс-конференцию в Хельсинки, где вновь подчеркивал необходимость укрепления Альянса и решимости против российской агрессии.

Напомним, что кремлевские политтехнологи годами навязывали миру миф о стратегическом гении Путина.

По словам Тома Робертса, доцента кафедры российских, восточноевропейских и евразийских исследований в Смит-колледже, до 24 февраля 2022 года Путин пользовался международной репутацией злого гения и стратега. Однако по прошествии 17 месяцев полномасштабной войны в Украине, в ходе мятежа Пригожина российское население уже не выражало поддержку президенту РФ.

Также сообщалось, что украинские социологи провели опрос, посвященный тому, когда следует начинать мирные переговоры с Россией. Больше 2/3 против каких бы то ни было переговоров с россиянами и после контрнаступления ВСУ.