Ударили "Искандерами": Запорожская ОВА показала последствия обстрела РФ (фото, видео)

Армия РФ запустила по Запорожской области две крылатые ракеты, каждая — весом полтонны. В результате взрыва полностью выгорело промышленное предприятие неподалеку от города.

В Запорожской области в результате обстрела крылатыми ракетами "Искандер-К" полностью разрушено промышленное предприятие. На нем выгорела техника и ангары: на месте удара осталась куча металлических обломков. Видео с места событий опубликовал портал "Суспільне Запоріжжя".

Запорожская ОГА подтвердила, что ракеты попали по промышленному предприятию в Малокатериновке Кушутумской громады. При этом ударов было два: о первом сообщили около 16:20, о втором — около 18:20. После второго удара начался пожар на площади 2 тыс. кв. м.

Староста Малокатериновки Людмила Волик отметила, что предприятие "выгорело дотла": "Когда приехали туда, больно было смотреть на это, на людей".

Также чиновница рассказала о пострадавшем мужчине — это был сторож, который получил контузию.

Юрий Малашко, глава Запорожской ОГА, сообщил о двух раненых. По его словам, произошло попадание в складское помещение.

На видео, снятом на месте событий, видны разрушения, которые нанесли российские ракеты:

сожженные грузовики;

Обгоревшие грузовики

разрушенные ангары;

Обломки ангара

поврежденное оборудование — по форме обломков угадывается погрузчик или трактор;

Обломки техники

местность засыпана обгоревшими обломками.

Обломки промышленного предприятия

Отметим, местность, по которой ударили россияне, расположена на расстоянии около 10 км от южной окраины Запорожья. До линии фронта — около 20 км.

Точка удара "Искандеров" под Запорожьем

Дальность полета снаряда, выпущенного оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-К", равна 500 км. Снаряд весит полтонны и летит со скоростью 900 км/ч. Подобная дальность означает, что ракету могли запустить из любой местности на оккупированной территории Украины или даже из Краснодарского края РФ.

Напоминаем, накануне — 12 июля — в Запорожье в одном из городских парков прогремели взрывы, от которых пострадали дети от 1 до 17 лет. 13 июля правоохранители уточнили количество пострадавших: ранены 20 человек, из них 8 — дети.

В ночь с 12 на 13 июля ВС РФ атаковали Киев дронами-камикадзе. Система ПВО сбила вражеские снаряды: осколки повредили несколько квартир в многоэтажках.