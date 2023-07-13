Ударили "Искандерами": Запорожская ОВА показала последствия обстрела РФ (фото, видео)

Армия РФ запустила по Запорожской области две крылатые ракеты, каждая — весом полтонны. В результате взрыва полностью выгорело промышленное предприятие неподалеку от города.

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В Запорожской области в результате обстрела крылатыми ракетами "Искандер-К" полностью разрушено промышленное предприятие. На нем выгорела техника и ангары: на месте удара осталась куча металлических обломков. Видео с места событий опубликовал портал "Суспільне Запоріжжя".

Запорожская ОГА подтвердила, что ракеты попали по промышленному предприятию в Малокатериновке Кушутумской громады. При этом ударов было два: о первом сообщили около 16:20, о втором — около 18:20. После второго удара начался пожар на площади 2 тыс. кв. м.

Староста Малокатериновки Людмила Волик отметила, что предприятие "выгорело дотла": "Когда приехали туда, больно было смотреть на это, на людей".

Также чиновница рассказала о пострадавшем мужчине — это был сторож, который получил контузию.

Юрий Малашко, глава Запорожской ОГА, сообщил о двух раненых. По его словам, произошло попадание в складское помещение.

На видео, снятом на месте событий, видны разрушения, которые нанесли российские ракеты:

сожженные грузовики;

Обгоревшие грузовики

разрушенные ангары;

Обломки ангара

поврежденное оборудование — по форме обломков угадывается погрузчик или трактор;

Обломки техники

местность засыпана обгоревшими обломками.

Обломки промышленного предприятия

Последствия обстрела "Искандерами" под Запорожьем

Отметим, местность, по которой ударили россияне, расположена на расстоянии около 10 км от южной окраины Запорожья. До линии фронта — около 20 км.

Точка удара "Искандеров" под Запорожьем

Дальность полета снаряда, выпущенного оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-К", равна 500 км. Снаряд весит полтонны и летит со скоростью 900 км/ч. Подобная дальность означает, что ракету могли запустить из любой местности на оккупированной территории Украины или даже из Краснодарского края РФ.

Напоминаем, накануне — 12 июля — в Запорожье в одном из городских парков прогремели взрывы, от которых пострадали дети от 1 до 17 лет. 13 июля правоохранители уточнили количество пострадавших: ранены 20 человек, из них 8 — дети.

В ночь с 12 на 13 июля ВС РФ атаковали Киев дронами-камикадзе. Система ПВО сбила вражеские снаряды: осколки повредили несколько квартир в многоэтажках.