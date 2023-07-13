Вдарили "Іскандерами": Запорізька ОВА показала наслідки обстрілу РФ (фото, відео)

Армія РФ запустила по Запорізькій області дві крилаті ракети, кожна — вагою пів тонни. Внаслідок вибуху повністю вигоріло промислове підприємство неподалік від міста.

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У Запорізькій області внаслідок обстрілу крилатими ракетами "Іскандер-К" повністю зруйноване промислове підприємство. На ньому вигоріла техніка та ангари: на місці удару залишилась купа металевих уламків. Відео з місця подій опублікував портал "Суспільне Запоріжжя".

Запорізька ОВА підтвердила, що ракети поцілили по промисловому підприємству у Малокатеринівці Кушутумської громади. При цьому ударів було два: про перший повідомили близько 16:20, про другий — близько 18:20. Після другого удару почалась пожежа на площі 2 тис. кв. м.

Староста Малокатеринівки Людмила Волик зазначила, що підприємство "вигоріло вщент": "Коли приїхали туди, боляче було дивитися на це, на людей".

Також посадовиця розповіла про постраждалого чоловіка — це був сторож, який отримав контузію.

Юрій Малашко, очільник Запорізької ОВА, повідомив про двох поранених. За його словами, сталось влучання у складське приміщення.

На відео, знятому на місці подій, видно руйнування, яких завдали російські ракети:

спалені вантажівки;

Обгорілі вантажівки

зруйновані ангари;

Уламки ангара

пошкоджене устаткування — за формою уламків вгадується навантажувач чи трактор;

Уламки техніки

місцевість засипано обгорілими уламками.

Уламки промислового підприємства

Наслідки обстрілу "Іскандерами" під Запоріжжям

Зазначимо, місцевість, по якій вдарили росіяни, розташована на відстані близько 10 км від південної околиці Запоріжжя. До лінії фронту — близько 20 км.

Точка удару "Іскандерів" під Запоріжжям

Дальність польоту снаряду, випущеного оперативно-тактичним ракетним комплексом "Іскандер-К", дорівнює 500 км. Снаряд важить пів тонни й летить зі швидкістю 900 км/год. Подібна дальність означає, що ракету могли запустити з будь-якої місцевості на окупованій території України або навіть з Краснодарського краю РФ.

Нагадуємо, напередодні — 12 липня — у Запоріжжі у одному з міських парків пролунали вибухи, від яких постраждали діти від 1 до 17 років. 13 липня правоохоронці уточнили кількість постраждалих: поранено 20 осіб, з них 8 — діти.

В ніч з 12 на 13 липня ЗС РФ атакували Київ дронами-камікадзе. Система ППО збила ворожі снаряди: уламки пошкодили кілька квартир у багатоповерхівках.