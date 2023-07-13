Серед них діти: кількість постраждалих від атаки на Запоріжжя зросла

У МВС повідомили, що наразі під наглядом лікарів перебувають 15 дорослих і 7 дітей. Загрози життю немає.

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12 липня російські війська атакували Запоріжжя. Стало відомо, що кількість постраждалих від обстрілу зросла до 20 осіб, 8 з яких — діти. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

За останніми даними, отриманими від обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф о 08:00, кількість постраждалих унаслідок російської атаки на Запоріжжі 12 липня становить 20 осіб, включно з 8 дітьми.

Під наглядом лікарів перебувають 15 дорослих і 7 дітей. Загрози життю немає. Решта перебувають на амбулаторному лікуванні.

Що відомо про атаку на Запоріжжя

У середу, 12 червня, в одному з парків Запоріжжя пролунав вибух. На землю почали падати уламки невідомого об'єкта. Унаслідок інциденту постраждали 6 осіб, серед яких дитина.

Як зазначив перший заступник міського голови Олександр Власюк, унаслідок вибуху постраждали люди. Наразі проводяться слідчі дії. Він підтвердив інформацію про 6 постраждалих. За його словами, 3 з них — госпіталізовані, а маленька дитина на обстеженні у медиків.

Нагадаємо, що в ніч на 13 липня російські окупанти посеред ночі обстріляли мирні міста України. Вибухи та роботу ППО зафіксовано в Києві, Херсоні, Хмельницькій області та Кропивницькому.