У Запоріжжі пролунав вибух: через падіння уламків поранено дітей (відео)

Як заявив директор Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні Юрій Борзенко, поранення дістали 5 дітей.

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В одному з парків Запоріжжя пролунав вибух. На землю почали падати уламки невідомого об'єкта. Унаслідок інциденту постраждали 6 осіб, серед яких дитина. Про це 12 липня повідомила "5 редакція" в Telegram.

Повідомляють, що, за попередніми даними, вибухнув БПЛА.

Як зазначив перший заступник міського голови Олександр Власюк, унаслідок вибуху постраждали люди. Наразі проводяться слідчі дії. Він підтвердив інформацію про 6 постраждалих. За його словами, 3 з них — госпіталізовані, а маленька дитина на обстеженні у медиків.

Вибух у Запоріжжі

Потім видання "Суспільне Запоріжжя" повідомило, що внаслідок інциденту поранення дістали 5 дітей віком від 1 до 17 років. Про це журналістам розповів директор Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні Юрій Борзенко.

"Усі діти не важкі, самостійно можуть ходити. Є ураження, є забій м'яких тканин", — сказав він.

За його словами, діти перебуватимуть у лікарні від 5 до 7 днів.

Вибух у Запоріжжі

Нагадаємо, що ЗСУ перехопили ініціативу на Бердянському напрямку. Противник втратив на цій ділянці фронту 68 бійців убитими, 156 дістали поранення, чотири солдати потрапили в полон. Крім того, за добу було знищено 22 одиниці озброєння і техніки ЗС РФ.

Також у ніч на 12 липня РФ атакувала Київ "Шахедами", але ППО все знищила. За інформацією начальника військової адміністрації Сергія Попка, про руйнування або постраждалих інформації не надходило, а сама атака тривала трохи більше двох годин.