Другу ніч поспіль: РФ атакувала Київ "Шахедами", але ППО все знищила, — КМВА

За інформацією начальника військової адміністрації Сергія Попка, про руйнування або постраждалих інформації не надходило, а сама атака тривала трохи більше ніж дві години.

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Російські окупанти другу ніч поспіль атакували українську столицю за допомогою іранських дронів-камікадзе, але сили ППО розправилися з ними. Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації 12 липня.

За попередньою інформацією, зазначають у КМВА, російські окупанти знову використовували іранські дрони-камікадзе Shahed і це вже другий день поспіль після крайньої перерви в один тиждень. Загалом повітряна тривога тривала трохи більше ніж дві години і закінчилася о 03:32.

"Всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено силами і засобам нашої ППО. Дякуємо охоронцям нашого неба за відмінну роботу! Інформації щодо потерпілих чи руйнування на разі не надходило. Дані оперативного зведення оновлюються і уточнюються. Слідкуйте за новими повідомленнями", — йдеться в повідомленні.

Скільки всього було в небі іранських БПЛА — пізніше розкажуть у Повітряних силах ЗСУ.

Начальник КМВА Сергій Попко окремо наголосив, що в жодному разі не можна знімати роботу ППО, адже це може допомогти планам противника. Цим можна вберегти не лише своє життя, а й наших воїнів.

Нагадаємо, 11 липня глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, що потрібно ЗСУ для боротьби з РФ. Дипломат зазначає, що від партнерів змогли домогтися розблокування нових видів зброї, а тепер потрібно налагодити стабільні, а головне масові поставки.