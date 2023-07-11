Нова зброя не головне: Кулеба розповів, що потрібно ЗСУ для боротьби з РФ

За словами українського дипломата, нові види озброєння вже вдалося розблокувати серед західних партнерів. Тепер потрібно налагодити стабільні та масові поставки.

Related video

Збройним силам України потрібні масові поставки артилерійських боєприпасів, оскільки їх застосовують у великих кількостях щодня. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виданню Bloomberg.

За словами міністра, пріоритетом для дипломатії є організація стабільних поставок уже обіцяних типів озброєнь, а не розблокування нового. Так, під час саміту НАТО у Вільнюсі було створено коаліцію з бойових літаків для України. З її допомогою планується організація навчання українських пілотів.

"Нам потрібно забезпечити стабільні поставки артилерійських боєприпасів, тому що це те, що потрібно у великих кількостях на постійній основі. Ми працюємо над тим, щоб отримати більше гаубиць 155-го калібру", — додав міністр.

За його словами, українській дипломатії вже вдалося розблокувати нові озброєння.

Крім того, глава МЗС України схвалив рішення Франції передати далекобійні ракети.

Так, нагадаємо, що президент Франції Емманюель Макрон анонсував постачання в Україну далекобійних ракет SCALP. Він заявив, що українським захисникам буде надано можливість завдавати "глибоких ударів" по противнику.

Також повідомлялося, що у Зеленського обурилися формулюваннями НАТО щодо РФ. За словами радника глави ОП, у Києві очікували, що Альянс засудить терористичні методи, до яких вдається РФ під час війни.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 11 липня сказав, що на Україну чекає позитивне і сильне послання від НАТО. За його словами, замість запрошення до членства Україна отримає "пакет підтримки", який точно має допомогти у війні з агресором.