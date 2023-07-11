Новое оружие не главное: Кулеба рассказал, что требуется ВСУ для борьбы с РФ

По словам украинского дипломата, новые виды вооружения уже удалось разблокировать среди западных партнеров. Теперь нужно наладить стабильные и массовые поставки.

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Вооруженным силам Украины нужны массовые поставки артиллерийских боеприпасов, так как они применяются в больших количествах каждый день. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба изданию Bloomberg.

По словам министра, приоритетом для дипломатии является организация стабильных поставок уже обещанных типов вооружений, а не разблокировка нового. Так, во время саммита НАТО в Вильнюсе была создана коалиция по боевым самолетам для Украины. С ее помощью планируется организация обучения украинских пилотов.

"Нам нужно обеспечить стабильные поставки артиллерийских боеприпасов, потому что это то, что требуется в больших количествах на постоянной основе. Мы работаем над тем, чтобы получить больше гаубиц 155-го калибра", — добавил министр.

По его словам, украинской дипломатии уже удалось разблокировать новые вооружения.

Кроме того, глава МИД Украины поприветствовал решение Франции передать дальнобойные ракеты.

Так, напомним, что президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал поставки в Украину дальнобойных ракет SCALP. Он заявил, что украинским защитникам будет предоставлена возможность наносить "глубокие удары" по противнику.

Также сообщалось, что у Зеленского возмутились формулировками НАТО относительно РФ. По словам советника главы ОП, в Киеве ожидали, что Альянс осудит террористические методы, к которым прибегает РФ во время войны.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 11 июля сказал, что Украину ждет позитивное и сильное послание от НАТО. По его словам, вместо приглашения к членству Украина получит "пакет поддержки", который точно должен помочь в войне с агрессором.