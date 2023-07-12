В Запорожье прозвучал взрыв: из-за падения обломков ранены дети (видео)

Как заявил директор Запорожской областной клинической детской больницы Юрий Борзенко, ранения получили 5 детей.

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В одном из парков Запорожья прозвучал взрыв. На землю начали падать обломки неизвестного объекта. В результате инцидента пострадали 6 человек, среди которых ребенок. Об этом 12 июля сообщила "5 редакция" в Telegram.

Сообщается, что, по предварительным данным, взорвался БПЛА.

Как отметил первый заместитель городского головы Александр Власюк, в результате взрыва пострадали люди. На данный момент проводятся следственные действия. Он подтвердил информацию о 6 пострадавших. По его словам, 3 из них — госпитализированы, а маленький ребенок на обследовании у медиков.

Взрыв в Запорожье

Затем издание "Суспільне Запоріжжя" сообщило, что в результате инцидента ранения получили 5 детей в возрасте от 1 до 17 лет. Об этом журналистам рассказал директор Запорожской областной клинической детской больницы Юрий Борзенко.

"Все дети не тяжелые, самостоятельно могут ходить. Есть поражения, есть ушиб мягких тканей", — сказал он.

По его словам, дети будут находиться в больнице от 5 до 7 дней.

Взрыв в Запорожье

Напомним, что ВСУ перехватили инициативу на Бердянском направлении. Противник потерял на данном участке фронта 68 бойцов убитыми, 156 получили ранения, четыре солдата попали в плен. Кроме того за сутки были уничтожены 22 единицы вооружения и техники ВС РФ.

Также в ночь на 12 июля РФ атаковала Киев "Шахедами", но ПВО все уничтожила. По информации начальника военной администрации Сергея Попко, о разрушениях или пострадавших информации не поступало, а сама атака длилась чуть больше двух часов.