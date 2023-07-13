После конфликта с Валерием Маркусом в 47 ОМБр назначили нового главного сержанта (фото)

Новый главный сержант 47 ОМБр Виталий Аверин пошел на войну добровольцев в 2014 году. Он участвовал в боях за Иловайск, Широкину, Попасную. Ранее Аверин возглавлял сержантский корпус одного из подразделений бригады.

Виталия Аверина назначили главным сержантом 47 отдельной механизированной бригады "Магура", где недавно произошел конфликт между заместителем командира части Иваном Шаламагой и бывшим главным сержантом Валерием Маркусом. Об этом сообщили в Telegram-канале бригады.

""Авер" пошел на войну добровольцем в 2014 году, присоединился к рядам батальона "Донбасс". Участвовал в боях за Иловайск, Широкино, Попасную. За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге награжден орденом "За мужество" III степени" — сообщили в 47 ОМБр.

Как известно, ранее боец возглавлял сержантский корпус одного из подразделений бригады.

Виталия Аверина назначили главным сержантом 47 отдельной механизированной бригады Фото: 47 ОМБр "Магура"

Что предшествовало назначению Аверина

Бывший главный сержант 47 ОМБр Валерий Маркус успел отреагировать на кадровые перестановки в бригаде. Он записал аудиосообщение у себя в Telegram-канале, где объяснил, что его желание покинуть должность главного сержанта было взвешенным.

"Пока не было озвучено в мою сторону ничего такого, что бы я не мог спокойно и аргументировано отбить. Тот факт, что кому-то, чтобы защититься, приходится что-то придумать, это меня особенно радует. Те, кто знают меня давно, вам очевидно, что мне не свойственны эмоциональные выпады. Каждое слово было взвешено. И каждое действие будет иметь последствия, ради которых это было сделано. Я еще несколько дней помолчу" — сказал Маркус, опубликовав аудиозапись у себя в Telegram-канале.

Как известно, 11 июля Валерий Маркус подал рапорт с просьбой понизить его в должности из-за недовольства тем, как развивается его бригада. Маркус опубликовал фото рапорта, в котором говорилось, что он хочет стать командиром боевой машина из-за якобы "унижения работы сержантского корпуса".

После этого командир 47 отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Сак отреагировал на конфликт его подчиненных. Он призвал отбросить обиды ради совместной борьбы.

Напомним, 4 июля экс-генеральный прокурор Украины Святослав Пискун сообщил, что 47-я бригада ВСУ "Магура" несет на фронте огромные потери. Бывший главный сержант Валерий Маркус не согласился с заявлениями Пискуна. Он отметил, что в 47 ОМБр ценят жизнь каждого солдата. А процент потерь во время активных штурмов на Запорожье ниже даже того, который предусматривали в Генштабе.

Также Валерий Маркус сообщал об ожесточенных боях 47-й бригады ВСУ, в ходе которых российская сторона за сутки потеряла 100 солдат. В это время как российские пропагандисты утверждали, что украинская сторона потеряла 350 бойцов.