РФ атаковала "Шахедами" Кривой Рог: админздание разрушено, есть пострадавшие, — ОВА (фото)

По словам главы военной администрации Днепропетровской области Сергея Лысака, всего было уничтожено 6 дронов-камикадзе, но их было больше, что и привело к новым повреждениям. Область также атаковали из артиллерии.

Российские оккупанты атаковали город Кривой Рог в Днепропетровской области БПЛА иранского производства типа Shahed. Это привело к новым разрушениям и пострадавшим. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак 14 июля.

По его словам, всего защитникам из военного командования "Восток" удалось сбить 6 дронов-камикадзе. К сожалению их было больше и уничтожить все не удалось.

"Повреждено коммунальное предприятие. На его территории одно административное здание уничтожено, еще три – изуродованы. Пострадала спецтехника. Зацепило и транспортное предприятие и два двухэтажных жилых дома", — говорится в сообщении.

В результате атаки ранения получил 56-летний мужчина, но его жизни ничего не угрожает и он будет лечиться дома.

Сергей Лысак отдельно добавил, что противник ударил и по Синельниковскому району Днепропетровской области, а Великомихайловская община была атакована из артиллерии. В результате зафиксированы повреждения на одном из местных складов, в частном доме, а также на линии электропередач.

Обошлось без жертв и пострадавших.

В Воздушных силах отметили, что за предыдущие сутки российские оккупанты запустили по Украине 17 ударных беспилотников Shahed-136/131, из которых 16 удалось уничтожить.

Также силы ПВО уничтожили 7 разведывательных БПЛА.

"Привлекались зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных сил и противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны Украины в зонах ответственности воздушных командований "Юг" и "Восток", — говорится в сообщении.

Напомним, 13 июля Запорожская ОВА показала последствия обстрела со стороны РФ. Российские оккупанты запустили по области две крылатые ракеты, каждая — весом полтонны. В результате взрыва полностью выгорело промышленное предприятие, которое находится недалеко от города.