Пытки и казни: РФ создает целую сеть тюрем для украинцев на оккупированных территориях, — AP

По данным журналистов, россияне незаконно удерживают тысячи мирных граждан Украины, намереваясь использовать их при обменах или в качестве "живого щита".

В Российской Федерации планируют построить на оккупированных территориях Украины 25 новых колоний и шесть других центров содержания под стражей к 2026 году. Об этом говорится в расследовании Associated Press от 13 июля.

По данным издания, тысячи мирных украинцев пребывают в местах лишения свободы на территории РФ и в захваченных россиянами населенных пунктах. Людей могли задерживать за разговор на украинском языке или просто за пребывание на оккупированных территориях.

По данным российского правозащитника Владимира Осечкина, суммарно оккупанты могут сейчас удерживать около 8000 граждан Украины. Украинские власти говорят о примерно 10000 задержанных.

В распоряжение журналистов также попал документ, из которого следует, что власти РФ намерены создать 25 колоний и шесть центров содержания под стражей на оккупированных украинских территориях к 2026 году.

Украинцы, побывавшие в российских тюрьмах, рассказали, что в таких местах пытки являются обычным явлением. Некоторые опрошенные признались, что были свидетелями смерти. Согласно отчету ООН за июнь, 91% заключенных "описывали пытки и жестокое обращение".

Как отмечают журналисты, некоторых украинцев оккупанты заставляют рыть окопы для ВС РФ и братские могилы. В ООН также нашли доказательства того, что мирные жители используются в качестве "живого щита" возле линии фронта.

"Пленные служат будущим козырем при обмене на российских солдат, хотя международное право запрещает обмен гражданских лиц на военнопленных", — заключили авторы расследования.

Напомним, что 24 июня, во время восстания ЧВК "Вагнер" в РФ, в ряде российских СИЗО взбунтовались заключенные. В частности, речь идет о СИЗО №5 "Водник", где, кстати, удерживается оппозиционер Владимир Кара-Мурза, приговоренный к 25 годам за государственную измену, а позже к протестам присоединилась и Бутырка.

Ранее, 2 февраля, Фокус выяснил, как украинских военнопленных вывозят на территорию России и содержат в тюрьмах. Условия содержания везде ужасные, а отношение не соответствует гарантиям Женевских конвенций.