Новый гибрид оккупантов: россияне установили противотанковую 100-мм пушку на МТ-ЛБ

Таким образом противотанковая пушка приобретает мобильность. В то же время, несмотря на приемлемые характеристики, МТ-12 достаточно древнее орудие, которое было принято на вооружение в 1961 году.

В сети появились кадры нового гибрида в исполнении российских оккупантов — это бронетранспортер МТ-ЛБ, на который установлена 100-мм противотанковая пушка МТ-12 "Рапира". В настоящее время известно как минимум о двух таких модифицированных МТ-ЛБ, находящихся в распоряжении российской стороны, причем один из них, по некоторым данным, поврежден, пишут обозреватели Army Recognition.

Как оказалось конструкция МТ-ЛБ позволила использовать машину в качестве базы для различных модификаций. Недавно в рядах ВСУ был замечен этот бронетранспортер, на котором установлен турецкий боевой модуль SARP DUAL. Теперь же россияне создали собственную машину огневой поддержки на базе МТ-ЛБ, интегрировав ее противотанковой пушкой.

Обычно орудие МТ-12 буксируется при помощи МТ-ЛБ, но здесь оккупанты установили ее на шасси, что, несомненно, повышает ее мобильность. С учетом того, что бронемашина имеет легкую броню, массу в 12 тонн и двигатель ЯМЗ 238 мощность 240 л.с такой гибрид может разогнаться до 60 км в час.

Одной из отличительных особенностей МТ-ЛБ является его амфибийность. Он может передвигаться по водоемам со скоростью 5-6 км в час, однако этот показатель относится к базовой версии бронетранспортера.

Бронированный тягач МТ-ЛБ

Гладкоствольная 100-мм пушка МТ-12 достаточно древнее орудие. Оно состояло на вооружении советской армии с 1961. Согласно заявленным характеристикам пушка способна бронебойным снарядом 3БМ23 пробить до 225 мм сталь на расстоянии 1000 метров. В распоряжении также имеется снаряд 3БК16М, способный пробивать до 400 мм.

ВСУ также имеют в арсенале пушки МТ-12 "Рапира"

Таким образом гибридная машина теоретически сочетает в себе мобильность и приемлемую огневую мощь.

"Однако сможет ли такая машина обеспечить реальное преимущество на поле боя против современной техники, предоставленной Украине в рамках международной помощи, остается под вопросом", — подытожили обозреватели.

Ранее российские военные установили на тягач МТ-ЛБ 82-мм миномет 2Б9 "Василек". Российские СМИ сообщили, что таким образом оккупанты хотят повысить маневренность расчета во время выполнения боевых задач.