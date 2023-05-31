В РФ установили миномет "Васильок" на МТ-ЛБ (фото)

Пропагандисты утверждают, что таким образом автоматический миномет становится маневреннее во время работы. Однако неизвестно, повлияло ли это на точность установки.

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Российские войска установили 82-мм миномет 2Б9 "Васильок" на тягач МТ-ЛБ. Об этом сообщают российские пропагандисты.

На тягач МТ-ЛБ установили миномет. Утверждается, что таким образом оккупанты хотят повысить маневренность расчета во время работы. В сюжете показывают, как "Васильок" отстреливает несколько мин и меняет позицию. Однако неизвестно, пострадала ли точность техники из-за ноу-хау.

МТ-ЛБ с минометом

"Василек" — это советский автоматический гранатомет, принятый на вооружение в 1970 году. Его дальность стрельбы составляет до 4 км, а скорострельность составляет около 100-120 выстрелов в минуту. Время для перевода из боевого положения в боевое и обратно в полторы минуты.

МТ-ЛБ – это многоцелевой транспортер, также известный под названием "мотолыга". Машину приняли на вооружение в 1966 году. МТ-ЛБ при эксплуатации не раз модернизировали. Один из вариантов был миномет, однако подобные разработки были в Болгарии и Казахстане, но у РФ таких машин не было.

Напомним, 11 мая в СМИ показали, как российские войска установили МТ-ЛБ, на который установили корабельную установку.

16 марта украинский дрон взорвал гранатой российскую МТ-ЛБ. Оккупанты не успели разгрузить боекомплект, поэтому машина взорвалась.