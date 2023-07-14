"Простите, у нас война": Кулеба о заявлении Уоллеса о "недостаточной благодарности" Киева

По словам главы МИД, инцидент с Великобританией на саммите НАТО является досадным недоразумением, но не будет иметь последствий в отношениях с союзниками.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался о небольшом недоразумении с британском главой Минобороны Беном Уоллесом о недостаточной благодарности со стороны Киева. Об этом он заявил в интервью телеканалу ICTV 14 июля.

По его словам, случившееся никак не должно сказаться на отношениях Лондона и Киева, ведь является лишь досадным недоразумением. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак уже опроверг слова своего министра и заявил, что Украина регулярно озвучивает свою благодарность в разных форматах.

Кроме того, Дмитрий Кулеба отметил, что ни у кого не должно быть оснований делать такие выводы касаемо Украины.

"Но правда заключается в том, что, простите, у нас война. И когда меня часто спрашивают коллеги, министры, журналисты иностранные: "Достаточно ли вам передали оружие?". Я говорю: "Оружия будет недостаточно ровно столько, сколько будет длиться наш путь к победе". Вот когда победим, тогда я скажу: "Спасибо, оружия было достаточно", — говорится в сообщении.

Кроме того, на саммите в Вильнюсе украинская делегация сидела рядом с британской и там присутствовал Бен Уоллес. Партнерам удалось договориться о важном военном решении, которое касается поставок оружия.

Поэтому, у украинцев и всего мира не должно быть сомнений в том, что все принимается так, как нужно.

"А то, что там кто-то не считает себя Amazon. Мы же не против, чтобы он становился Amazon. Пусть остается просто большим открытым для Украины складом британского оружия. Мы очень благодарны каждому", — говорится в сообщении.

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Напомним, 12 июля Бен Уоллес обвинил Украину в "недостаточной благодарности" за помощь Запада. По его словам, когда Киев просит больше оружия, партнеры якобы хотят другого отношения.

Позже президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на высказывание британского министра обороны об Amazon. Глава государства отметил, что Киев безгранично благодарен партнерам, но не совсем понимает, в каком формате это должно быть.