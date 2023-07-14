"Попадание в Bradley из танка Т-72": аналитик ИС оценил уровень защиты БМП (видео)

Попадание, вероятно, произошло из выстрела 125-мм калибра танка Т-72, но боевая машина выдержала атаку.

БМП M2A2 Bradley ODS-SA американского производства мог повредить танк Т-72. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в Telegram опубликовал реакцию на видео из соцсетей.

Как отметил специалист, попадание, вероятно, произошло из выстрела 125-мм калибра. По словам Коваленко, Bradley — одна из самых защищенных БМП в мире. Ее бортовая защита выполнена по схеме сталь-алюминий-кевлар, а борта имеют стальные экраны.

"Броня держит 30-мм и даже ПТУР, но танковый выстрел... кхм", — высказался он.

Участие M2 Bradley в боях в Украине

Боец ВСУ рассказал, как подбитый M2 Bradley продолжил работать. По словам военнослужащего, есть много историй о том, как военная техника, предоставленная Украине западными союзниками, помогала бойцам выжить.

В июне командир M2 Bradley 47-й отдельной механизированной бригады "Маґура" Андрей рассказал, как его бронемашина оказалась под вражеским обстрелом. Из-за большого количества прилетов на его бронемашине произошла детонация, после чего она заглохла. Военнослужащий отдал приказ высадить десант, после чего пришлось вызывать эвакуацию, поскольку в результате вражеской атаки было несколько пострадавших. Сам Андрей получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован. Защита экипажа, то есть главную задачу, боевая машина выполнила.

Напомним, в июне стало известно, что легендарную БМП Bradley хотят переименовать и сделать беспилотной. Пентагон объявил конкурс среди компаний на модернизацию боевой машины и уже принимает проекты на рассмотрение. Армия США еще в 2019 году обозначила планы по тотальной модернизации своей основной боевой машины пехоты Bradley и уже обозначился круг компаний, которые могут принять участие.