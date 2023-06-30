"Спасли сотни жизней": боец ВСУ показал подбитый M2 Bradley, который продолжает работать (фото)

По словам военнослужащего, есть много историй о том, как военная техника, предоставленная Украине западными союзниками, помогала бойцам выжить.

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В сети появились фото подбитой западной техники, которая продолжила работать даже после попадания вражеских снарядов. Соответствующими кадрами поделился военнослужащий Вооруженных сил Украины с ником Kriegsforscher на своей странице в Twitter 30 июня.

"Хотели бы вы узнать краткую информацию о транспортных средствах, поставляемых с Запада? Это было сделано для людей. Вот и все", — говорится в публикации.

Автор поста также отметил, что знает много историй о том, как военная техника, предоставленная Украине западными союзниками, помогала бойцам выжить.

Так, один из немецких танков Leopard пережил четыре удара из ПТУР и одно прямое попадание вражеского танка, после чего смог отступить.

Военнослужащий также опубликовал фото побитой боевой машины пехоты M2 Bradley, отметив, что она продолжает работать даже после того, как была подбита.

"М2 спасли сотни жизней", — говорится в подписи к фото.

M2 Bradley

M2 Bradley

Напомним, что 23 июня командир M2 Bradley 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Андрей рассказал, как его бронемашина оказалась под вражеским обстрелом. Из-за большого количества прилетов бронемашина заглохла, однако, вернувшись на следующий день, военный смог ее завести.

Ранее, 15 июня, заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, как во время боев в БМП M2 Bradley попал снаряд от РСЗО "Град", машина загорелась, однако спасла экипаж. От удара в башню машина загорелась, но не была уничтожена.

Мы также сообщали, что главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный высказался о потерях западной техники в Украине. По его словам, танки Leopard переданы ВСУ не для того, чтобы ездить на парадах.