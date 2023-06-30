"Врятували сотні життів": боєць ЗСУ показав підбитий M2 Bradley, який продовжує працювати (фото)

За словами військовослужбовця, є багато історій про те, як військова техніка, надана Україні західними союзниками, допомагала бійцям вижити.

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У мережі з'явилися фото підбитої західної техніки, яка продовжила працювати навіть після влучання ворожих снарядів. Відповідними кадрами поділився військовослужбовець Збройних сил України з ніком Kriegsforscher на своїй сторінці у Twitter 30 червня.

"Хотіли б ви дізнатися коротку інформацію про транспортні засоби, що поставляються із Заходу? Це було зроблено для людей. Ось і все", — йдеться в публікації.

Автор поста також зазначив, що знає багато історій про те, як військова техніка, надана Україні західними союзниками, допомагала бійцям вижити.

Так, один із німецьких танків Leopard пережив чотири удари з ПТКР і одне пряме попадання ворожого танка, після чого зміг відступити.

Військовослужбовець також опублікував фото побитої бойової машини піхоти M2 Bradley, зазначивши, що вона продовжує працювати навіть після того, як була підбита.

"М2 врятували сотні життів", — йдеться у підписі до фото.

М2 Бредлі

М2 Бредлі

Нагадаємо, що 23 червня командир M2 Bradley 47-ї окремої механізованої бригади "Магура" Андрій розповів, як його бронемашина опинилася під ворожим обстрілом. Через велику кількість прильотів бронемашина заглохла, однак, повернувшись наступного дня, військовий зміг її завести.

Раніше, 15 червня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, як під час боїв у БМП M2 Bradley влучив снаряд від РСЗВ "Град", машина загорілася, проте врятувала екіпаж. Від удару в башту машина загорілася, але не була знищена.

Ми також повідомляли, що головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний висловився про втрати західної техніки в Україні. За його словами, танки Leopard передані ЗСУ не для того, щоб їздити на парадах.