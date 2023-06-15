"Зберігає найцінніше": в Міноборони показали БМП M2 Bradley, в яку влучив "Град" (фото)

Машина американського виробництва не тільки врятувала бійців 47-ї бригади, але й встояла. Після ремонту її повернуть в стрій.

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Під час боїв у БМП M2 Bradley влучив снаряд від РСЗВ "Град", машина загорілась, однак врятувала екіпаж. Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр в телеграмі.

Під час бойових дій по БМП M2 Bradley зі складу 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" прилетів реактивний снаряд. Від удару в башту машина загорілась, але не була знищена. Як зазначає Ганна Маляр, екіпаж БМП успішно евакуювався і зараз вже виконує завдання на іншій техніці.

Екіпаж вже виконує завдання на іншій машині Фото: Ганна Маляр / Telegram

Військові розповіли деталі події. В машину влучив реактивний снаряд від "Граду", бійці успішно евакуювались із Bradley, а механік-водій не тільки не покинув БМП, а й відвів її у безпечне місце. Там він загасив вогонь. В результаті тільки один з бійців отримав легку контузію. M2 Bradley вже відправили на ремонт для відновлення.

Механік-водій, який відвів та загасив машину Фото: Ганна Маляр / Telegram

"Цей приклад доводить, що заявлена виробником бронемашин непересічна бойова живучість — не просто слова. Bradley допомагає зберегти найцінніше — життя військовослужбовців. А сталь завжди можна відновити", — написала Маляр.

Українська армія отримала зі Сполучених Штатів БМП Bradley у версії M2A2 ODS-SA. Бронювання машини у цій версії має витримувати влучання 30-мм підкаліберних снарядів по кругу. Через модернізацію вага БМП зросла з 29 до 32 тонн.

Нагадаємо, 13 червня Пентагон анонсував постачання додаткових БМП M2 Bradley для ЗСУ. Україна отримає 15 БМП та 10 БТР.

Раніше ЗМІ повідомили, що 13 червня Білий дім схвалив постачання Україні снарядів із збідненим ураном