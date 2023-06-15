"Сохраняет самое ценное": в Минобороны показали БМП M2 Bradley, в которую попал "Град" (фото)

Машина американского производства не только спасла бойцов 47-й бригады, но и устояла. После ремонта ее вернут в строй.

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Во время боев в БМП M2 Bradley попал снаряд от РСЗО "Град", машина загорелась, однако спасла экипаж. Об этом сообщает заместитель министра обороны Анна Маляр в Телеграме.

В ходе боевых действий по БМП M2 Bradley из состава 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" прилетел реактивный снаряд. От удара в башню машина загорелась, но не была уничтожена. Как отмечает Анна Маляр, экипаж БМП успешно эвакуировался и сейчас выполняет задачи на другой технике.

Экипаж уже выполняет задания на другой машине Фото: Анна Маляр / Telegram

Военные рассказали детали происшествия. В машину попал реактивный снаряд от "Града", бойцы успешно эвакуировались из Bradley, а механик-водитель не только не покинул БМП, но и отвел ее в безопасное место. Там он погасил огонь. В результате только один из бойцов получил лёгкую контузию. M2 Bradley уже отправили на ремонт для восстановления.

Механик-водитель, отведший и потушивший машину Фото: Анна Маляр / Telegram

"Этот пример доказывает, что заявленная производителем бронемашин незаурядная боевая живучесть — не просто слова. Bradley помогает сохранить самое ценное — жизнь военнослужащих. А сталь всегда можно восстановить", — написала Маляр.

Украинская армия получила из США БМП Bradley в версии M2A2 ODS-SA. Бронирование машины в этой версии должно выдерживать попадание 30 мм подкалиберных снарядов по кругу. Из-за модернизации вес БМП вырос с 29 до 32 тонн.

Напомним, 13 июня Пентагон анонсировал поставки дополнительных БМП M2 Bradley для ВСУ. Украина получит 15 БМП и 10 БТР.

Ранее СМИ сообщили, что 13 июня Белый дом одобрил поставку Украине снарядов с обедненным ураном.