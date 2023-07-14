Мобилизация срочников в Украине: что изменится уже с 1 августа

В Кабмине заявили, что с 1 августа срочники по желанию могут быть мобилизованы по желанию, но при определенных условиях.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Уже с августа срочники смогут добровольно перевестись в категорию мобилизованных. Об этом сказано на сайте Кабинета министром Украины.

Так, еще в конце июня набрал силу Закон №3161-IX. Он предполагает, что военнослужащие срочной воинской службы могут добровольно стать мобилизованными, но при условиях:

Срок их воинской службы истек во время военного положения;

Военная служба продлена сверх установленных сроков;

Во время военного положения они прослужили не менее шести месяцев.

Также Закон предусматривает введение ежемесячного дополнительного вознаграждения для срочников. Такая норма вступит в силу уже 1 августа 2023 года.

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