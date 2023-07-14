Мобилизация в Украине: мужчинам рассказали о реальном наказании для уклонистов

Для тех, кто решил избежать вручения повестки существует два вида ответственности: административная и уголовная. Обвиняемые могут отделаться штрафом, а некоторым грозит реальный срок.

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В Украине продолжается военное положение, в связи с которым действует и всеобщая мобилизация. Мужчинам рассказали, как могут наказать уклонистов. Об этом сообщает "24 канал".

Специалисты отмечают, что уклонение от мобилизации в Украине может повлечь за собой как административную, так и уголовную ответственность.

Административная ответственность: что известно

К административным правонарушениям по закону относят:

порча военно-учетных документов или потеря их по неосторожности. За это украинцам может грозить штраф от 51 гривны до 119 гривен;

нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета. В таком случае сумма штрафа возрастет до 3400-5100 гривен.

Упразднить такое решение и избежать ответственности можно лишь в судебном порядке после подачи иска против ТЦК и СП.

Уголовная ответственность: что известно

Одна из самых распространенных статей в таком случае — 336. В ней идет речь про уклонение от призыва на военную службу в ходе всеобщей мобилизации. Обвиняемому будет грозить лишение свободы сроком от 3 до 5 лет.

Условный срок и отмена постановления: подробности

При этом, реальное наказание можно заменить условным сроком, который будет длиться от полугода до трех лет, или же от года до двух лет. Военнообязанные граждане, которые получили условный срок должны будут выполнить возложенные на них обязанности, а также не совершать новых преступлений.

В случае, если это все же произойдет, испытательный срок заменят реальным и украинца могут арестовать.

Суд может все же отменить постановление военкоматов. Дело в том, что выданная повестка состоит из двух частей — непосредственно документ и корешок, где украинец должен поставить свою подпись. Если мужчина не приходит в ТЦК, то начальник ведомства выносит постановление и граждан привлекают к административной ответственности.

Такие постановления часто отменяют по основаниям нарушения процедуры рассмотрения административного дела. Также в тех случаях, если нет оснований, что этот мужчина получал повестку.

Напомним, 13 июля сообщалось, что делать украинцам, которых принудительно удерживают в ТЦК. Юристы призывают украинцев в первую очередь успокоиться и не проявлять агрессивные действия к людям, у которых есть оружие, ведь это может плачевно закончиться.