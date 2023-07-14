Маскировка Т-90М не помогла: контрразведчики СБУ уничтожают оккупантов (видео)

Бойцы СБУ уничтожили три танка российских войск, среди которых — Т-90М и Т-90, которые считают лучшими образцами в армии оккупантов.

Военные контрразведчики СБУ успешно ликвидируют технику россиян на фронте. Маскировка танка Т-90М никак не помогла защититься от уничтожения. Об этом 14 июля сообщили в Telegram ведомства.

В заметке говорится о том, что бойцы активно участвуют в контрнаступлении. Они уничтожают российскую технику и пехоту.

"Чтобы бок о бок с боевыми побратимами из ВСУ освободить украинскую землю", — говорится в заметке.

На этот раз список потерь российских захватчиков оказался весьма существенным. Среди ликвидированных танков — Т-90М и Т-90. Всего уничтожено три единицы этой тяжелой бронетехники.

Также были уничтожены наблюдательный комплекс "Муром", противотанковая пушка, расчет FPV-дронов, 4 боевые машины пехоты и 3 бронетранспортера, МТЛБ, зенитная установка, 2 склада боеприпасов и 17 единиц автомобильной техники, а также 3 единицы инженерной техники, 2 БПЛА и прочее.

В ведомстве сообщили, что всего с начала 2023 года оперативно-боевыми группами военной контрразведки нанесены огневые удары и ликвидировали большое количество техники. В частности, ликвидировано или выведено из строя 76 единиц тяжелого вооружения, в том числе 28 танков.

"Работаем дальше до полной Победы!" — отметили в СБУ.

Напомним, 13 июля полтавская Centuria из 3 ОШБр применила Javelin и уничтожила танк Т-80 под Бахмутом. Экипаж российского танка пытался погасить штурмовые действия украинских сил, но получилось наоборот. Противотанковый расчет зафиксировал, что вражеская бронетехника быстро передвигается возле лесополосы. Бойцы использовали переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin и ликвидировали технику.