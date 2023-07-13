Полтавская Centuria из 3 ОШБр применила Javelin и уничтожила танк Т-80 под Бахмутом (видео)

Экипаж российского танка пытался погасить штурмовые действия украинских сил, но получилось наоборот, рассказали в подразделении.

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Бойцы подразделения Centuria, которое выполняет задачи в составе 3 ОШБр, уничтожили российский танк Т-80. Об этом 13 июля сообщили в пресс-службе подразделения в Telegram-канале.

Противотанковый расчет зафиксировали, что вражеская бронетехника быстро передвигается возле лесополосы. Экипаж танка пытался погасить штурмовые действия украинских сил, но получилось наоборот. Бойцы использовали переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin.

"Погасили танк", — говорится в сообщении.

Уничтожение танков РФ в войне с Россией в июле 2023 года

В июле бойцы ВСУ поразили танк войск РФ. Сначала за бронированной машиной оккупантов следил дрон-разведчик, а потом за работу взялся ударный беспилотный летательный аппарат, который и уничтожил его. Зафиксировали с помощью беспилотника-разведчика выследили танк морские пехотинцы 501-го отдельного батальона.

Дроны ВСУ 12 июля лишили россиян танка за $3 млн. Оккупанты пытались отбуксировать вышедший из строя Т-90 в тыл, чтобы ночью починить его, но беспилотники украинских бойцов окончательно добили технику.

На Херсонщине российские военные на танке влетели в столб и скрылись. Российские оккупанты на бронированной технике сравняли заградительное ограждение, слетели с дороги и столкнулись со столбом. Механик танка не справился с управлением, и танк, сбивая на пути дорожные столбы. Удар не повредил танк, но напугал оккупантов, которые поспешили быстро покинуть локацию.

Напомним, 13 июля ВСУ лишили россиян новейшего танка "Прорыв". Бойцы зафиксировали, как танк движется вдоль железнодорожных путей. К нему вылетает дрон-камикадзе и поражает Т-90М в кормовой отсек, где расположен мотор.