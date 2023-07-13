Полтавська Centuria з 3 ОШБр застосувала Javelin і знищила танк Т-80 під Бахмутом (відео)

Екіпаж російського танка намагався погасити штурмові дії українських сил, але вийшло навпаки, розповіли у підрозділі.

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Бійці підрозділу Centuria, який виконує завдання у складі 3 ОШБр, знищив російський танк Т-80. Про це 13 липня повідомили у пресслужбі підрозділу у Telegram-каналі.

Протитанковий розрахунок зафіксували, що ворожа бронетехніка швидко пересувається біля лісосмуги. Екіпаж танка намагався погасити штурмові дії українських сил, але вийшло навпаки. Бійці використали переносний протитанковий ракетний комплекс Javelin.

"Погасили танк", – йдеться у дописі.

Знищення танків РФ у війні з Росією у липні 2023 року

У липні бійці ЗСУ уразили танк військ РФ. Спочатку за броньованою машиною окупантів стежив дрон-розвідник, а потім до роботи взявся ударний безпілотний літальний апарат, який і знищив його. Зафіксували за допомогою безпілотника-розвідника вистежили танк морські піхотинці 501-го окремого батальйону.

Дрони ЗСУ 12 липня позбавили росіян танка за $3 млн. Окупанти намагалися відбуксирувати Т-90, що вийшов з ладу, в тил, щоб вночі полагодити його, але безпілотники українських бійців остаточно добили техніку.

На Херсонщині російські вояки на танку влетіли у стовп і накивали п'ятами. Російські окупанти на броньованій техніці зрівняли загороджувальну огорожу, злетіли з дороги та зіткнулися зі стовпом. Механік танку не впорався з кермуванням, і танк, збиваючи на шляху дорожні стовпці. Удар не пошкодив танк, але налякав окупантів, які поспішили швидко залишити локацію.

Нагадаємо, 13 липня ЗСУ позбавили росіян новітнього танка "Прорыв". Бійці зафіксували, як танк рухається вздовж залізничних колій. До нього вилітає дрон-камікадзе і вражає Т-90М у кормовий відсік, де розташований мотор.