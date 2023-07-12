Залишилася лише купа металу: дрони ЗСУ позбавили росіян танка за $3 млн (відео)

Окупанти намагалися відбуксирувати Т-90, що вийшов з ладу, в тил, щоб вночі полагодити його, але безпілотники українських бійців остаточно добили техніку.

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Під час контрнаступу ЗСУ в районі Бахмута бійці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила за допомогою дрона знищили російський танк Т-90. Відповідне відео з'явилося в Telegram-каналі пілотів роти ударних дронів Рарог.

Операторам дронів вдалося помітити російський танк третього покоління, біля якого були й бійці противника. За словами військових, окупанти намагалися відбуксирувати Т-90 у тил, оскільки той у боях втратив боєздатність. Техніку планували відремонтувати, щоб з її допомогою знову атакувати українських бійців.

Щоб не допустити цього, пілоти роти ударних безпілотників застосували FPV-дрони й завдали два удари по ворожому танку. Перший удар припав у моторний відсік Т-90, а другий пошкодив броньованій техніці бік. Унаслідок атаки українських безпілотників броньована військова машина третього покоління перетворилася на купу понівеченого металу.

Нагадаємо, раніше дрон ЗСУ знищив "російського Франкенштейна" — МТ-ЛБ із зенітною установкою. Техніка ЗС РФ вела вогонь по українських позиціях, поки її не вразив ударний БПЛА. Після удару тягач із зенітною установкою задимівся, проїхав ще близько півметра і остаточно заглох.

Також українські військові показали, як дрон розніс російський вогнемет "Джміль". Безпілотний літальний апарат вилетів до цілі і скинув два боєприпаси в траншею, де був встановлений вогнемет. Після того як дим розсіявся, стало можливо побачити, що від зброї залишилися тільки шматки металу.