Угрожают и шантажируют: мобилизованных ВС РФ заставляют подписывать контракты силой, — Маляр

По словам замминистра обороны, для тех, кто согласился подписать контракт, предусмотрено поощрение. Так, их освобождают от военных обязанностей на 1-2 суток.

С начала июля в воинских частях ВС РФ, которые находятся на оккупированных территориях Украины, мобилизованных принуждают силой подписывать контракты с Минобороны России о прохождении военной службы. Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр у себя в Telegram.

"При этом в случае отказа подписания контрактов командиры прибегают к шантажу подчиненных и прямых угроз содержания их на передовой без ротации", — отметила Маляр.

По ее словам, для тех, кто согласился подписать контракт, предусмотрено поощрение. Так, их освобождают от военных обязанностей на 1-2 суток. Это, как отметила Маляр, что является достаточно эффективным фактором в условиях отказа командирами предоставления отпусков даже по семейным обстоятельствам.

Сообщается, что военной руководство России хочет создать для Кремля утешительную статистику о темпах набора на контрактную военную службу.

Напомним, что 14 июля американский генерал оценил наступление ВСУ. Каждый километр территории дается ценой огромных усилий для украинских бойцов, отметил представитель Пентагона Дуглас Симс, поскольку Силы обороны продвигаются по заминированной территории и под непрерывным огнем.

Также летчик самолета штурмовика рассказал о боевых полетах и гибели сына. Полковник Игорь Пархоменко в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину вместе с сыном Сергеем спасал украинский авиапарк, выводя боевые самолеты из-под ракетных ударов. В марте у Сергея Пархоменко родился сын, которого он так никогда и не увидел.