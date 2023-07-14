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Военный Фокус Российско-украинская война

"Я сейчас летаю за двоих": летчик штурмовика рассказал о боевых полетах и гибели сына

Пархоменко, Игорь Пархоменко, летчик, штурмовик, Сергей Пархоменко
Фото: armyinform.com.ua | После гибели сына полковник Пархоменко смог вернуться на аэродром и продолжить выполнять боевые задания

Полковник Игорь Пархоменко в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину вместе с сыном Сергеем спасал украинский авиапарк, выводя боевые самолеты из-под ракетных ударов. В марте у Сергея Пархоменко родился сын, которого он так никогда и не увидел.

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Летчик штурмовика, полковник Игорь Пархоменко поделился историей своих боевых полетов. В интервью изданию АrmyInform он рассказал, что в начале полномасштабной войны потерял сына, Героя Украины капитана Сергея Пархоменко. Летчик погиб 14 мая 2022 года, выполняя боевое задание на самолете Су-25 в Запорожской области, в райне города Гуляйполе. Ему было 25 лет. У Сергея остался маленький сын, родившийся незадолго до его гибели.

"Я сейчас летаю за двоих: один боевой вылет делаю за погибшего сына, второй — за себя. У меня постоянно его фото в планшете. Так что в полете мы всегда вместе, он мой ангел-хранитель", — говорит Игорь Пархоменко.

Полковник вспоминает, как накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину вместе с сыном был в летной смене, а через время Сергея перевели на другую точку. Последние 11 дней своей жизни капитан Пархоменко выполнял боевые задания в бригаде отца. В общей сложности он совершил 38 боевых вылетов. Его наградили орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени.

Капитана Сергея Пархоменко наградили орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени посмертно Fullscreen
Капитана Сергея Пархоменко наградили орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени посмертно
Фото: armyinform.com.ua

"Мы с Сергеем ни разу не летали в одной паре. Понятно почему — не дай Бог, кого-то из двух сбивают, как возвращаться другому? В своем последнем боевом вылете Сергей был ведущим пары со своим однокашником, Алексеем. Два однокашника – молодые ребята, на долю которых выпала война", — вспоминает полковник.

По словам летчика, он никогда не вмешивался в работу сына, только наблюдал со стороны, как тот проходил курс боевой подготовки, и очень гордился тем, что сын справился со всеми боевыми задачами и не потерял ни одного самолета.

"Сергей со мной часто и долго разговаривал по телефону, я понимал, что ему нужно выговариваться. Знал, где у него напряжение, видел, как он переживал, когда был на грани срыва. К тому же в те дни у него родился сын, которого он никогда и не увидел" — отметил летчик.

Капитан Сергей Пархоменко погиб при выполнении боевого задания, когда ему было 25 лет Fullscreen
Капитан Сергей Пархоменко погиб при выполнении боевого задания, когда ему было 25 лет
Фото: armyinform.com.ua

Для полковника Пархоменко война началась в 2014 году. К тому времени он почти 20 лет прослужил в бригаде тактической авиации после выпуска из Харьковского высшего военного авиационного училища летчиков. Полковник прошел путь от старшего летчика до заместителя командира бригады.

В 2019-м после окончания Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба в бригаду пришел его сын Сергей, а Игорь перевелся на факультет ХНУПС старшим инспектором-летчиком.

После гибели сына через 40 дней полковник Пархоменко смог вернуться на аэродром и продолжить выполнять боевые задания рядом с такими же летчиками, как его сын.

"По сути они все мои дети по возрасту, ведь я 1974 года рождения. Поэтому уехать от них я просто не могу, не имею на это морального права", — сказал полковник Пархоменко.

Фокус ранее писал о том, как украинских летчиков будут обучать летать на истребителях F-16. Пилоты, которые имеют боевой опыт и владеют английским языком, первыми пройдут тренировки.