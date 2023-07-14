"Я сейчас летаю за двоих": летчик штурмовика рассказал о боевых полетах и гибели сына

Полковник Игорь Пархоменко в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину вместе с сыном Сергеем спасал украинский авиапарк, выводя боевые самолеты из-под ракетных ударов. В марте у Сергея Пархоменко родился сын, которого он так никогда и не увидел.

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Летчик штурмовика, полковник Игорь Пархоменко поделился историей своих боевых полетов. В интервью изданию АrmyInform он рассказал, что в начале полномасштабной войны потерял сына, Героя Украины капитана Сергея Пархоменко. Летчик погиб 14 мая 2022 года, выполняя боевое задание на самолете Су-25 в Запорожской области, в райне города Гуляйполе. Ему было 25 лет. У Сергея остался маленький сын, родившийся незадолго до его гибели.

"Я сейчас летаю за двоих: один боевой вылет делаю за погибшего сына, второй — за себя. У меня постоянно его фото в планшете. Так что в полете мы всегда вместе, он мой ангел-хранитель", — говорит Игорь Пархоменко.

Полковник вспоминает, как накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину вместе с сыном был в летной смене, а через время Сергея перевели на другую точку. Последние 11 дней своей жизни капитан Пархоменко выполнял боевые задания в бригаде отца. В общей сложности он совершил 38 боевых вылетов. Его наградили орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени.

Капитана Сергея Пархоменко наградили орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени посмертно Фото: armyinform.com.ua

"Мы с Сергеем ни разу не летали в одной паре. Понятно почему — не дай Бог, кого-то из двух сбивают, как возвращаться другому? В своем последнем боевом вылете Сергей был ведущим пары со своим однокашником, Алексеем. Два однокашника – молодые ребята, на долю которых выпала война", — вспоминает полковник.

По словам летчика, он никогда не вмешивался в работу сына, только наблюдал со стороны, как тот проходил курс боевой подготовки, и очень гордился тем, что сын справился со всеми боевыми задачами и не потерял ни одного самолета.

"Сергей со мной часто и долго разговаривал по телефону, я понимал, что ему нужно выговариваться. Знал, где у него напряжение, видел, как он переживал, когда был на грани срыва. К тому же в те дни у него родился сын, которого он никогда и не увидел" — отметил летчик.

Капитан Сергей Пархоменко погиб при выполнении боевого задания, когда ему было 25 лет Фото: armyinform.com.ua

Для полковника Пархоменко война началась в 2014 году. К тому времени он почти 20 лет прослужил в бригаде тактической авиации после выпуска из Харьковского высшего военного авиационного училища летчиков. Полковник прошел путь от старшего летчика до заместителя командира бригады.

В 2019-м после окончания Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба в бригаду пришел его сын Сергей, а Игорь перевелся на факультет ХНУПС старшим инспектором-летчиком.

После гибели сына через 40 дней полковник Пархоменко смог вернуться на аэродром и продолжить выполнять боевые задания рядом с такими же летчиками, как его сын.

"По сути они все мои дети по возрасту, ведь я 1974 года рождения. Поэтому уехать от них я просто не могу, не имею на это морального права", — сказал полковник Пархоменко.

Фокус ранее писал о том, как украинских летчиков будут обучать летать на истребителях F-16. Пилоты, которые имеют боевой опыт и владеют английским языком, первыми пройдут тренировки.