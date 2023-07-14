"Я зараз літаю за двох": льотчик штурмовика розповів про бойові польоти та загибель сина

Полковник Ігор Пархоменко на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну разом із сином Сергієм рятував український авіапарк, виводячи бойові літаки з-під ракетних ударів. У березні у Сергія Пархоменка народився син, якого він так ніколи і не побачив.

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Льотчик штурмовика, полковник Ігор Пархоменко поділився історією своїх бойових польотів. В інтерв'ю виданню АrmyInform він розповів, що на початку повномасштабної війни втратив сина, Героя України капітана Сергія Пархоменка. Льотчик загинув 14 травня 2022 року, виконуючи бойове завдання на літаку Су-25 у Запорізькій області, в районі міста Гуляйполе. Йому було 25 років. У Сергія залишився маленький син, який народився незадовго до його загибелі.

"Я зараз літаю за двох: один бойовий виліт роблю за загиблого сина, другий — за себе. У мене постійно його фото в планшеті. Тож у польоті ми завжди разом, він мій ангел-охоронець", — каже Ігор Пархоменко.

Полковник згадує, як напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну разом із сином був у льотній зміні, а за деякий час Сергія перевели на іншу точку. Останні 11 днів свого життя капітан Пархоменко виконував бойові завдання в бригаді батька. Загалом він здійснив 38 бойових вильотів. Його нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Капітана Сергія Пархоменка нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня посмертно Фото: armyinform.com.ua

"Ми з Сергієм жодного разу не літали в одній парі. Зрозуміло чому — не дай Боже, когось із двох збивають, як повертатися іншому? У своєму останньому бойовому вильоті Сергій був ведучим пари зі своїм однокашником, Олексієм. Два однокашники — молоді хлопці, на долю яких випала війна", — згадує полковник.

За словами льотчика, він ніколи не втручався в роботу сина, тільки спостерігав збоку, як той проходив курс бойової підготовки, і дуже пишався тим, що син впорався з усіма бойовими завданнями і не втратив жодного літака.

"Сергій зі мною часто і довго розмовляв телефоном, я розумів, що йому потрібно виговоритися. Знав, де в нього напруга, бачив, як він переживав, коли був на межі зриву. До того ж у ті дні в нього народився син, якого він ніколи й не побачив", — зазначив льотчик.

Капітан Сергій Пархоменко загинув під час виконання бойового завдання, коли йому було 25 років Фото: armyinform.com.ua

Для полковника Пархоменка війна почалася 2014 року. На той час він майже 20 років прослужив у бригаді тактичної авіації після випуску з Харківського вищого військового авіаційного училища льотчиків. Полковник пройшов шлях від старшого льотчика до заступника командира бригади.

У 2019-му після закінчення Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба в бригаду прийшов його син Сергій, а Ігор перевівся на факультет ХНУПС старшим інспектором-льотчиком.

Після загибелі сина через 40 днів полковник Пархоменко зміг повернутися на аеродром і продовжити виконувати бойові завдання поруч із такими ж льотчиками, як його син.

"По суті вони всі мої діти за віком, адже я 1974 року народження. Тому виїхати від них я просто не можу, не маю на це морального права", — сказав полковник Пархоменко.

Фокус раніше писав про те, як українських льотчиків навчатимуть літати на винищувачах F-16. Пілоти, які мають бойовий досвід і володіють англійською мовою, першими пройдуть тренування.