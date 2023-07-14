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Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Я зараз літаю за двох": льотчик штурмовика розповів про бойові польоти та загибель сина

Пархоменко, Ігор Пархоменко, льотчик, штурмовик, Сергій Пархоменко
Фото: armyinform.com.ua | Після загибелі сина полковник Пархоменко зміг повернутися на аеродром і продовжити виконувати бойові завдання

Полковник Ігор Пархоменко на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну разом із сином Сергієм рятував український авіапарк, виводячи бойові літаки з-під ракетних ударів. У березні у Сергія Пархоменка народився син, якого він так ніколи і не побачив.

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Льотчик штурмовика, полковник Ігор Пархоменко поділився історією своїх бойових польотів. В інтерв'ю виданню АrmyInform він розповів, що на початку повномасштабної війни втратив сина, Героя України капітана Сергія Пархоменка. Льотчик загинув 14 травня 2022 року, виконуючи бойове завдання на літаку Су-25 у Запорізькій області, в районі міста Гуляйполе. Йому було 25 років. У Сергія залишився маленький син, який народився незадовго до його загибелі.

"Я зараз літаю за двох: один бойовий виліт роблю за загиблого сина, другий — за себе. У мене постійно його фото в планшеті. Тож у польоті ми завжди разом, він мій ангел-охоронець", — каже Ігор Пархоменко.

Полковник згадує, як напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну разом із сином був у льотній зміні, а за деякий час Сергія перевели на іншу точку. Останні 11 днів свого життя капітан Пархоменко виконував бойові завдання в бригаді батька. Загалом він здійснив 38 бойових вильотів. Його нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Капітана Сергія Пархоменка нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня посмертно Fullscreen
Капітана Сергія Пархоменка нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня посмертно
Фото: armyinform.com.ua

"Ми з Сергієм жодного разу не літали в одній парі. Зрозуміло чому — не дай Боже, когось із двох збивають, як повертатися іншому? У своєму останньому бойовому вильоті Сергій був ведучим пари зі своїм однокашником, Олексієм. Два однокашники — молоді хлопці, на долю яких випала війна", — згадує полковник.

За словами льотчика, він ніколи не втручався в роботу сина, тільки спостерігав збоку, як той проходив курс бойової підготовки, і дуже пишався тим, що син впорався з усіма бойовими завданнями і не втратив жодного літака.

"Сергій зі мною часто і довго розмовляв телефоном, я розумів, що йому потрібно виговоритися. Знав, де в нього напруга, бачив, як він переживав, коли був на межі зриву. До того ж у ті дні в нього народився син, якого він ніколи й не побачив", — зазначив льотчик.

Капітан Сергій Пархоменко загинув під час виконання бойового завдання, коли йому було 25 років Fullscreen
Капітан Сергій Пархоменко загинув під час виконання бойового завдання, коли йому було 25 років
Фото: armyinform.com.ua

Для полковника Пархоменка війна почалася 2014 року. На той час він майже 20 років прослужив у бригаді тактичної авіації після випуску з Харківського вищого військового авіаційного училища льотчиків. Полковник пройшов шлях від старшого льотчика до заступника командира бригади.

У 2019-му після закінчення Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба в бригаду прийшов його син Сергій, а Ігор перевівся на факультет ХНУПС старшим інспектором-льотчиком.

Після загибелі сина через 40 днів полковник Пархоменко зміг повернутися на аеродром і продовжити виконувати бойові завдання поруч із такими ж льотчиками, як його син.

"По суті вони всі мої діти за віком, адже я 1974 року народження. Тому виїхати від них я просто не можу, не маю на це морального права", — сказав полковник Пархоменко.

Фокус раніше писав про те, як українських льотчиків навчатимуть літати на винищувачах F-16. Пілоти, які мають бойовий досвід і володіють англійською мовою, першими пройдуть тренування.