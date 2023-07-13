Будет зависеть от опыта: Игнат рассказал об обучении украинских пилотов на F-16 (видео)

Пилоты, которые имеют боевой опыт и владеют английским языком, первыми будут учиться управлять истребителями F-16, сообщил спикер Воздушных сил ВСУ.

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Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 13 июля в эфире телемарафона сообщил, что нужно переучить несколько десятков украинских пилотов, чтобы они могли летать на американских истребителях F-16.

Обучение будут проходить не только пилоты, но и другие специалисты. Из-за войны молодые курсанты не могут полноценно проходить обучение в Украине.

Он рассказал, что есть много опытных украинских пилотов, которые имеют боевой опыт, сотни часов налета и владеют английским языком. Именно эти пилоты первыми будут учиться управлять истребителями F-16.

"Это будет не обучение, а переобучение на новый тип самолета. Им надо будет понять, как это все работает. Им надо будет поменять философию — со старой советской техники пересесть на западную, — сказал Игнат.

По информации представителя Воздушных сил, уже подготовили первую группу для отправки на обучение. Подготовка каждого пилота будет зависеть от его уровня опыта. Будут такие, что сначала будут проходить наземную подготовку, а кто-то сразу перейдет к полетам. У пилотов, которые сразу сядут в F-16, процесс обучения будет короче.

"Для учений будут использовать различные самолеты, но западные, современные, в которых есть адаптивная кабина. Далее пойдут учения на реактивных самолетах — этот процесс обучения будет долгим", — отметил Юрий Игнат.

Он подчеркнул, что в дальнейшем Украине нужно полностью заменить советский парк Су-24, МиГ-29, Су-27 на западные самолеты.

По мнению спикера, чтобы полноценно защищать воздушное пространство от дронов-камикадзе, ракет и прикрывать наше морское побережье Украине нужно несколько эскадрилий самолетов.

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Напомним, 13 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил на ядерные угрозы Кремля из-за обещания передать F-16 Киеву. По словам главы МИД, единственная угроза для России — это украинский солдат. Он уверен в том, что самолеты F-16 будут переданы Киеву по согласованному графику.

8 июля, Юрий Игнат рассказал эксклюзивно Фокусу о проблемах ПВО Украины и зачем ВСУ нужны F-16. ВСУ нуждаются в современных истребителях, которые будут взлетать с оперативных аэродромов в разных регионах. Когда F-16 появятся в Украине, то станут частью противовоздушной обороны.