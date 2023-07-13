"Бряцание языком": Кулеба ответил на ядерные угрозы Кремля из-за обещания передать F-16 Киеву

По словам главы МИД, единственная угроза для России – это украинский солдат. Он уверен в том, что самолеты F-16 будут переданы Киеву по согласованному графику.

Related video

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на угрозы со стороны главы российского МИД Сергея Лаврова о возможных "катастрофических последствиях" для Запада после передачи истребителей F-16 Воздушным силам ВСУ. Украинский дипломат отверг возможность ядерного шантажа со стороны Кремля и считает такие заявления лишь "бряцанием языком". Об этом он написал в Twitter.

Кулеба осадил своего российского "коллегу" — Сергея Лаврова.

"Единственная угроза России – это украинский солдат. Вот кого Путину и компании следует бояться больше всего", – указал дипломат.

Дмитрий Кулеба выражает уверенность в том, что передача истребителей F-16 украинским военным будет осуществлена согласно предварительно согласованному графику.

"Россия это проглотит, несмотря на бряцание языком Лаврова", – подытожил глава МИД Украины.

Напомним, что Россия рассматривает возможную передачу истребителей F-16 Украине как угрозу в ядерной сфере со стороны Запада. Лавров выразил свою озабоченность планами США передать Украине истребители F-16, называя это "крайне опасным развитием событий". Он также заявил, что Вашингтон и его союзники в НАТО якобы создают риски прямого вооруженного столкновения с Российской Федерацией.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что обучение украинских пилотов, которое должно было начаться еще в прошлом месяце в одной из стран, не началось из-за ошибки в расчетах.