"Средств недостаточно": Игнат рассказал о проблемах ПВО Украины и зачем ВСУ нужны F-16

Как отметил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, ВСУ нуждаются в современных истребителях, которые будут взлетать с оперативных аэродромов в разных регионах. Когда F-16 появятся в Украине, то станут частью противовоздушной обороны.

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Украине не хватает средств ПВО, чтобы защитить всю территорию страны. Об этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал эксклюзивно Фокусу.

По его словам, ВСУ уже получили два дивизиона Patriot, два дивизиона IRIS-T, столько же NASAMS, но этого мало. Кроме того, у сухопутных войск есть средства ПВО – это Gepard и Crotale, которые хорошо себя показали. Однако и с ними есть сложности.

"Но Gepard — зенитная самоходная установка с небольшим радиусом поражения. Если цель будет лететь более 5 км, уничтожить ее она уже не сможет. Crotale вооружен зенитными ракетами, но также имеет небольшой радиус поражения", — отметил Игнат.

Он заявил, что в будущем у Украины будет 4 основных комплекса: NASAMS, IRIS-T, Patriot и SAMP/T. Но для того, чтобы Воздушные силы полностью перешли на западные образцы с советских, нужно много времени. Кроме того, у ВСУ мало средств для борьбы с баллистическими ракетами.

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Что касается парка самолетов, то, как отметил спикер Воздушных сил, Су-27 и МиГ-29 – это разработки 70-80 годов прошлого века. Все оборудование уже устаревшее, а потому Украине нужны более современные F-16.

"Мы воюем против средств воздушного нападения нового поколения устаревшим оружием. Да, мы сбиваем вражеские ракеты и дроны-камикадзе зенитными ракетами, но враг прокладывает маршрут таким образом, чтобы избегать зоны поражения", — отметил Игнат.

По его словам, ВСУ нуждаются в современных истребителях, которые будут взлетать с оперативных аэродромов в разных регионах. Когда F-16 появятся в Украине, то станут частью противовоздушной обороны государства.

"F-16 поможет отогнать российскую авиацию от наших границ, он может наносить высокоточные удары по наземным целям, противодействовать российским кораблям", — отметил Игнат.

Детальнее читайте в интервью Юрия Игната изданию Фокус.

Напомним, что 4 июля в ВСУ рассказали, почему ВС РФ пока не обстреливают Киев. По словам спикера ВС ВСУ Юрия Игната, у россиян не бесконечные запасы дронов и ракет, поэтому они не могут ежедневно атаковать столицу.

Также сообщалось, что глава Минобороны Алексей Резников показал БМП CV-90, которые Швеция передала Украине. Он поблагодарил министра обороны Швеции Пола Юнсона и весь шведский народ за военную технику для ВСУ.