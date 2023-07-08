"Коштів недостатньо": Ігнат розповів про проблеми ППО України та навіщо ЗСУ потрібні F-16

Як зазначив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, ЗСУ потребують сучасних винищувачів, які злітатимуть з оперативних аеродромів у різних регіонах. Коли F-16 з'являться в Україні, то стануть частиною протиповітряної оборони.

Related video

Україні не вистачає засобів ППО, щоб захистити всю територію країни. Про це спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів ексклюзивно Фокусу.

За його словами, ЗСУ вже отримали два дивізіони Patriot, два дивізіони IRIS-T, стільки ж NASAMS, але цього мало. Крім того, у сухопутних військ є засоби ППО — це Gepard і Crotale, які добре себе показали. Однак і з ними є складнощі.

"Але Gepard — зенітна самохідна установка з невеликим радіусом ураження. Якщо ціль летітиме понад 5 км, знищити її вона вже не зможе. Crotale озброєний зенітними ракетами, але також має невеликий радіус ураження", — зазначив Ігнат.

Він заявив, що в майбутньому в України буде 4 основні комплекси: NASAMS, IRIS-T, Patriot і SAMP/T. Але для того, щоб Повітряні сили повністю перейшли на західні зразки з радянських, потрібно багато часу. Крім того, у ЗСУ мало засобів для боротьби з балістичними ракетами.

Важливо

"Далеко не всі в США вірили в успіх українського спротиву": Ігнат про перші дні великої війни

Що стосується парку літаків, то, як зазначив речник Повітряних сил, Су-27 і МіГ-29 — це розробки 70-80 років минулого століття. Усе обладнання вже застаріле, а тому Україні потрібні більш сучасні F-16.

"Ми воюємо проти засобів повітряного нападу нового покоління застарілою зброєю. Так, ми збиваємо ворожі ракети і дрони-камікадзе зенітними ракетами, але ворог прокладає маршрут у такий спосіб, щоб уникати зони ураження", — зазначив Ігнат.

За його словами, ЗСУ потребують сучасних винищувачів, які злітатимуть з оперативних аеродромів у різних регіонах. Коли F-16 з'являться в Україні, то стануть частиною протиповітряної оборони держави.

"F-16 допоможе відігнати російську авіацію від наших кордонів, він може завдавати високоточних ударів по наземних цілях, протидіяти російським кораблям", — зазначив Ігнат.

Детальніше читайте в інтерв'ю Юрія Ігната виданню Фокус.

Нагадаємо, що 4 липня у ЗСУ розповіли, чому ЗС РФ поки що не обстрілюють Київ. За словами спікера ЗС ЗСУ Юрія Ігната, у росіян не нескінченні запаси дронів і ракет, тому вони не можуть щодня атакувати столицю.

Також повідомлялося, що глава Міноборони Олексій Резніков показав БМП CV-90, які Швеція передала Україні. Він подякував міністру оборони Швеції Полу Юнсону і всьому шведському народу за військову техніку для ЗСУ.