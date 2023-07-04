Не нужно расслабляться: в ВСУ рассказали, почему ВС РФ пока не обстреливают Киев (видео)

По словам спикера ВС ВСУ Юрия Игната, у россиян не бесконечные запасы дронов и ракет, поэтому они не могут ежедневно атаковать столицу.

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Отсутствие обстрелов Киева может быть связано с планами противника или ограниченными запасами ракет и дронов у российских оккупантов. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге "Украинского медиацентра".

"Если мы три дня не видели обстрелов, это не значит, что нужно расслабляться и они уменьшились. Враг себе решил таким образом спланировать. Может ведут какую-то подготовку, может где-то на других направления переориентируются. Запасы ракет и дронов у них не бесконечные", — отметил спикер.

По словам Игната, большинство ракетных ударов по Украине происходят ночью, поскольку это затрудняет работу противовоздушной обороны. Противник запускает ракеты из разных направлений и маршрутов, чтобы усложнить задачу ПВО и разобщить внимание зенитчиков и других специалистов, ответственных за уничтожение вражеских беспилотников.

Также Игнат отметил, что изготовление крылатых ракет — не быстрый процесс, который тормозят введенные против России санкции.

Напомним, 2 июля ВС РФ атаковали дронами Киевскую область. Иранские БПЛА повредили несколько домов, один из жителей пострадал.

Ранее, 24 июня, сообщалось, что украинские силы ПВО сбили 20 ракет, однако не обошлось без повреждений гражданской инфраструктуры. В частности, в Киеве обломки ракеты повредили жилой дом.