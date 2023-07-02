Первая атака Shahed в Киевской области за 12 дней: обломки повредили дома, один человек ранен

После нескольких дней затишья ВС РФ возобновили обстрелы Киева и области барражирующими боеприпасами. Все БПЛА в районе Киева сбили ПВО, но, по данным администрации Киевской области, в двух районах обломки повредили несколько частных домов.

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В ночь на 2 июля российские войска вновь атаковали Киевскую область. В итоге дроны иранского производства повредили несколько домов. Ранен один человек. Об этом сообщила пресс-служба Киевской ОВА.

"К сожалению, пострадал житель одного из домов. Мужчина получил ранение ноги. Ему оказали необходимую медицинскую помощь", — говорится в публикации.

Воздушная тревога длилась около часа, прямых попаданий не было, но в двух районах области повреждены три частных дома. Пострадавшим окажут помощь.

Оперативные группы продолжают фиксировать последствия ночной атаки.

По данным КГВА, украинские ПВО сбили все воздушные цели в районе Киева.

Ночью 2 июля враг атаковал Киев барражирующими боеприпасами Shahed. Это первая атака по Киеву за последние 12 дней.

"Силами и средствами нашей ПВО все вражеские цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и уничтожены. Спасибо защитникам нашего неба за отличную работу!" — сообщил руководитель КГВА Сергей Попко.

Напомним, что соглашение, предусматривающее гарантии безопасности для Украины, могут подписать еще до саммита НАТО. По информации одного из ведущих немецких изданий Frankfurter Allgemeine Zeitung, рамочное соглашение между Германией, Францией, США и Великобританией уже практически готово.

Также сообщалось, что, по данным разведки, наемников ЧВК "Вагнер" в Беларуси пока нет.