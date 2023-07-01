Разведка работает: в ВСУ рассказали, что наемников ЧВК "Вагнер" в Беларуси пока нет

По словам командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева, командование осознает возможное развитие ситуации и рассматривает несколько сценариев действий.

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Присутствия наемников ЧВК "Вагнер" на территории Беларуси пока не зафиксировано. Украинские разведчики постоянно отслеживают ситуацию. Об этом в комментарии "Укринформу" заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

"В настоящее время, по состоянию на сегодняшний день, ни одного подразделения ЧВК "Вагнер" на территории Беларуси не отмечено. Но мы осознаем дальнейшее развитие ситуации, и наши разведывательные органы работают над получением информации об этом. Если это произойдет, военное командование будет знать об этом", – сказал Наев.

Он уточнил, что в случае появления наемников Пригожина в Беларуси, руководство рассматривает несколько сценариев действий.

"В каждом из них ВСУ будут предпринимать адекватные меры по противодействию. Сейчас проводится подготовка сил, которые будут противодействовать возможным проявлениям", – рассказал генерал.

Он добавил, что разведка Украины, а также союзники, внимательно отслеживают ситуацию в Беларуси, в том числе по перемещению туда ядерного оружия. По его словам, такие перемещения также не были зафиксированы.

Эту информацию ранее в этот же день подтвердил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко. Обстановка на границе Украины с Беларусью полностью контролируется, а наступательные группировки там отсутствуют. Однако белорусские военные помогают обустраивать лагеря для наемников из РФ.

Накануне, 30 июня, СМИ сообщали, что лагерь для наемников ЧВК "Вагнер" на восемь тысяч коек разбит на месте нефункционирующей воинской части в Могилевской области. Его площадь 24 тысячи квадратных метров.