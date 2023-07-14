Только членство в НАТО защитит Украину: гарантий и оружия мало, — Хойсген

По словам председателя Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена, "израильская", "южнокорейская" и прочие обсуждающиеся модели не подходят для Украины. У Израиля есть ядерное оружие, а в Южной Корее — американский военный контингент.

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген выразил сомнения относится гарантий безопасности, которые НАТО пообещало Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

"НАТО — самая успешная оборонительная организация в истории. Никто не нападал на НАТО", — сказал он, добавив, что Украина исходит из своего опыта войны с Россией и понимает, что предоставленных гарантий и вооружений недостаточно, и "хочет быть под этим зонтиком".

Он также добавил, что Германия изменила свою политику безопасности, начала активно поставлять вооружения Украине, поскольку "единственный язык, который понимает Владимир Путин — это язык силы".

Будапештский меморандум 1994 года

"Когда я слышу о гарантиях безопасности, я очень скептичен. Если вы помните 1994-й, когда был Будапештский меморандум: гарантии, предоставленные Украине, предусматривали, что если они откажутся от ядерного оружия, те гарантируют им национальную безопасность, суверенитет, территориальную целостность — и посмотрите, что произошло. Поэтому гарантии безопасности — это не самое лучшее", — отметил он.

"Израильская, южнокорейская модели"

На вопрос о различных обсуждаемых моделях безопасности, в т.ч. "израильской" и "южнокорейской" Кристоф Хойсген сказал: "Израиль обладает ядерным оружием, в Южной Корее размещен американский контингент — это неподходящее сравнение. Единственная гарантия [безопасности для Украины] — это членство в НАТО", — добавил он.

Зеленский сохраняет хорошую мину при плохой игре

"Задача Зеленского — защитить свой народ. Он понимает, что ему нужны союзники, и порой ему приходится делать вид, что все хорошо, и при этом в глубине души все же оставаться неудовлетворенным", — пояснил Хойсген.

По его словам, сейчас нужно быстро поставлять вооружения, чтобы наступление оказалось успешным, отметил эксперт, пояснив, что при успешном контрнаступлении, сложившееся положение в Украине будет совершенно иным и тогда с Путиным можно будет разговаривать с позиции силы.

Провальный саммит НАТО для Украины?

По его словам, в Вильнюсе прозвучал "не тот месседж, который бы нам хотелось услышать". Хотелось бы меньше разобщения, но в конечном итоге будет больше оружия на поле боя.

Вместе с тем Хойсген не считает саммит совсем уж провальным, он отметил, что у сторон были разные ожидания. Суть же объявленных гарантий сводится к поставкам большего объема вооружений: танков, ракет (Франция пообещала дальнобойные ракеты, например).

Напомним, что в СНБО объяснили слова главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что "Запад не Amazon".

Также сообщалось, что Зеленский вернулся из Вильнюса с "важным пакетом гарантий", а путь Украины в НАТО сократился с двух до одного шага.