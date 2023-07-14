"Облучить Байдена": армия КНР разрабатывает нейрооружие для контроля мозга, — СМИ

По данным журналистов, опасность китайского оружия, которое может быть нацелено на мозг человека перед или во время военных операций, уже вышла за рамки теории.

Китайская армия разрабатывает нейрооружие, призванное контролировать работу человеческого мозга. Об этом пишет издание The Washington Times со ссылкой на разведданные, которые находятся в свободном доступе.

В публикации сообщается, что инженеры Национально-освободительной армии Китая работают над "нейроударным" оружием, которое якобы должно оказывать влияние и нарушать мозговую деятельность лидеров стран Запада, в том числе главы Белого дома Джо Байдена, а возможно и вызывать нарушения деятельности мозга в массовом порядке.

"Такое оружие может напрямую атаковать или контролировать мозг посредством микроволн или направленной энергии", — отмечается в публикации. Речь идет от переносном оружии или более громоздких оружейных установках электромагнитными лучами.

Опасность китайского оружия, которое может быть нацелено на мозг человека перед или во время военных операций, уже не просто теоретическая.

"Многие не знают, что Коммунистическая партия Китая и Народно-освободительная армия зарекомендовали себя как мировые лидеры в разработке нейроударного оружия", — отмечается в 12-страничном отчете разведки.

Напомним, что в китайской армии солдат заменяют роботами, вооруженными автоматами.

Также сообщалось, что Китай планирует отправить астронавтов на Луну: каким образом состоится миссия.