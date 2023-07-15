Коллаборантов накажут: Нацполиция в сотрудничестве с Интерполом вернет беглецов домой (фото)

Правоохранители в Харьковской области утверждают, что первыми опробуют схему возвращения пособников оккупантов, а также их последующее привлечение к уголовной ответственности. На сейчас известно, что в базе данных уже 25 подозреваемых.

Украина будет сотрудничать с Интерполом, чтобы привлечь к ответственности украинских коллаборантов, скрывающихся в странах Евросоюза. Об этом сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов у себя в Fecebook.

По словам правоохранителя, управление в Харьковской области будет первым, кто испытает схему по возвращению пособников оккупантов домой и привлечению их к уголовной ответственности за совершенные преступления.

"Каждого, кто был причастен к сотрудничеству с россиянами во время оккупации, внесем в базу и подадим заявку в Интерпол. Сообщим иностранным коллегам о том, что эти люди – не жертвы войны или политические беженцы, которыми пытаются там выглядеть, а подозреваемые в уголовных преступлениях в Украине. Юридически – это основание для того, чтобы вернуть каждого, кто туда прибыл, то есть "за поребрик", — заявил Болвинов.

Вычислить правоохранителям коллаборантов помогают украинцы, которые предоставляют следователям и дознавателям информацию о местонахождении беглецов. По словам Болвинова, есть случаи, когда пособники "русского мира" не просто скрываются на территории Евросоюза, но и прикрываются тем, что они украинцы, нуждающиеся в убежище.

Болвинов отметил, что правоохранители уже внесли в базу данные 25 беглецов.

"Обращаюсь ко всем, кто имеет правдивую информацию о коллаборантах, которые сейчас находятся в Европе. Пишите нам – сообщайте данные такого человека и страну, в которой он скрывается. А мы – сделаем свою работу. Не оставим их в покое даже за границей" — отметил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области.

Напомним, в марте 2022 года в силу вступил закон о коллаборантах, предусматривающий уголовную ответственность за сотрудничество с государством-агрессором. Максимальная мера наказания по закону — 15 лет тюрьмы.

6 июля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все те, кто воевал против Украины на временно оккупированных территориях и являлись соучастниками убийств, после завершения войны понесут справедливое наказание. По мнению гаранта, убийцы должны отвечать по закону, даже если их заставляли совершать преступления.