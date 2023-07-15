Суровикина задержали в день мятежа ЧВК "Вагнер", семья несколько дней не знала, где он, — СМИ

По информации журналистских источников, решение относительно дальнейшей судьбы генерала Сергея Суровикина до сих пор не утверждено из-за постоянной аппаратной борьбы. Путин пока еще не определился, как быть со своим бывшим военачальником.

По сведениям западной прессы, Суровикин находится под арестом и подвергается допросам. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные журналиста телеканала "Дождь" Михаила Фишмана.

"Про Суровикина подтверждают и мои источники: он арестован, он за решеткой", — сообщил американскому изданию Фишман. По его словам, Суровикин был задержан в день мятежа, а его родственники не знали, где он находится на протяжении трех дней.

Дальнейшая судьба, а также текущее местонахождение бывшего командующего группировкой российских войск в Украине генерала Сергея Суровикина, все еще не остается под вопросом. Суровикин исчез после мятежа ЧВК "Вагнер" 24 июня.

По информации журналистских источников, решение относительно него все еще не утверждено из-за постоянной аппаратной борьбы, а Путин пока еще не дал санкцию.

Последствия мятежа Пригожина

По завершении несостоявшегося мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина своих должностей лишились не менее 15 российских офицеров, а 13 были задержаны для дачи показаний.

По данным СМИ, служба внутренней безопасности РФ сразу же после начала "марша на Москву" взяла под стражу нескольких высокопоставленных военных. В их числе оказался и Суровикин.

Напомним, что в СМИ просочилось имя нового руководителя ЧВК "Вагнер", которого Путин назначил вместо Евгения Пригожина. Журналисты утверждают, что Путин предложил "вагнеровцам" на выбор несколько способов будущего трудоустройства. Среди прочего, и под началом командира с позывным Седой, который непосредственно руководил наемниками последние 16 месяцев.

Также сообщалось, что ЮАР, согласно нормам международного права, должна будет взять под арест Владимира Путина, если тот появится на саммите БРИКС.