Путин назвал имя потенциального командира ЧВК "Вагнер", — СМИ

По данным журналистов, Путин предложил "вагнеровцам" несколько способов трудоустройства, в том числе — под руководством их непосредственного командира с позывным Седой.

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Президент РФ Владимир Путин рассказал, кто возглавит ЧВК "Вагнер" после Евгения Пригожина. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Военнослужащими из "Вагнера", которые решат заключить контракт с Минобороны РФ, будет руководить военачальник Андрей Трошев.

По информации журналистов, Путин сообщил об этом во время выставки квантовых достижений в Центре международной торговли.

Сообщается, что Путин предложил "вагнеровцам" несколько способов, чтобы трудоустроиться, и в том числе — под руководством их непосредственного командира с позывным Седой.

По руководством упомянутого лица, военные из ЧВК "Вагнер" находились последние 16 месяцев.

Под упомянутым позывным известен один из ключевых командиров ЧВК "Вагнер" Андрей Трошев. Через него представители Минобороны РФ взаимодействовали с ЧВК.

Кто такой Андрей Трошев?

Андрей Трошев

Трошев — полковник в отставке, родившийся в 1962 году. Он бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования. Руководил подразделением СОБР и ОМОН, участвовал в Афганской и Чеченской войнах.

Напомним, что наемники ЧВК "Вагнер" тренируют бойцов теробороны Беларуси. Об этом заявили в Минобороны страны.

Также сообщалось, что военные исследователи из ISW рассказали о судьбе ЧВК "Вагнер" в РФ. В Ростове-на-Дону принялись укреплять штаб ЮВО. Рядом со зданием разместили мешки с песком и приставили охранять сотрудников спецназа.