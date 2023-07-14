Путін назвав ім'я потенційного командира ПВК "Вагнер", — ЗМІ

За даними журналістів, Путін запропонував "вагнерівцям" кілька способів працевлаштування, зокрема — під керівництвом їхнього безпосереднього командира з позивним Сивий.

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Президент РФ Володимир Путін розповів, хто очолить ПВК "Вагнер" після Євгена Пригожина. Про це повідомляє "Коммерсантъ".

Військовослужбовцями з "Вагнера", які вирішать укласти контракт із Міноборони РФ, керуватиме воєначальник Андрій Трошев.

За інформацією журналістів, Путін повідомив про це під час виставки квантових досягнень у Центрі міжнародної торгівлі.

Повідомляється, що Путін запропонував "вагнерівцям" кілька способів, щоб працевлаштуватися, і в тому числі — під керівництвом їхнього безпосереднього командира на позивний Сивий.

За керівництвом згаданої особи, військові з ПВК "Вагнер" перебували останні 16 місяців.

Під згаданим позивним відомий один із ключових командирів ПВК "Вагнер" Андрій Трошев. Через нього представники Міноборони РФ взаємодіяли з ПВК.

Хто такий Андрій Трошев?

Андрій Трошев

Трошев — полковник у відставці, який народився 1962 року. Він колишній співробітник спеціального загону швидкого реагування. Керував підрозділом СОБР і ОМОН, брав участь в Афганській і Чеченській війнах.

Нагадаємо, що найманці ПВК "Вагнер" тренують бійців тероборони Білорусі. Про це заявили в Міноборони країни.

Також повідомлялося, що військові дослідники з ISW розповіли про долю ПВК "Вагнер" у РФ. У Ростові-на-Дону взялися зміцнювати штаб Південного ВО. Поруч із будівлею розмістили мішки з піском і приставили охороняти співробітників спецзагону.