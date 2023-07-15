Дело не в ресурсах: Европа ведет себя так, будто не может защитить себя от РФ, – NYT

Как отмечает американский аналитик Раджан Менон, у европейцев есть не только средства для обороны своего континента, но и гораздо большая заинтересованность в этом, чем у США.

Европейские страны превосходят Российскую Федерацию по многим параметрам, однако все еще ведут себя так, как будто не могут сами себя защитить. Об этом говорится в статье директора аналитического центра Defense Priorities Раджана Менона для The New York Times.

"Европа ведет себя так, как будто у нее нет возможности предотвратить нападение России, продолжая обращаться к Соединенным Штатам за военной поддержкой", — отмечает Менон.

Аналитик указал на то, что украинская армия помешала наступлению России на Киев еще до того, как американское оружие начало прибывать в больших количествах. По его словам, кроме западного оружия важную роль играет сильный моральный дух и качество командования в Украине.

"Остальная Европа, чьи ресурсы намного превосходят украинские, находится в еще более сильном положении. Сравните Европу и Россию по любому показателю, обычно используемому для измерения силы, и Европа окажется намного лучше", — констатировал эксперт.

Как отмечает Менон, Россия лидирует в некоторых ключевых категориях вооружений. При этом российские современные ракеты, средства противовоздушной обороны и даже полевые радиостанции основаны на критически важных компонентах из США, Европы, Японии или Южной Кореи.

В свою очередь европейские страны имеют возможность расширять свою оборонную промышленность. В Европе находятся оборонные компании мирового уровня BAE Systems, Thales, Safran, Leonardo и Rheinmetall.

По словам Менона, у европейцев есть не только средства для защиты своего континента, но и гораздо большая заинтересованность в этом, чем у американцев.

"Российская армия — не бумажный тигр. Но правильный урок, который следует извлечь из войны в Украине, состоит в том, что европейцы вполне способны взять на себя основную ответственность за самозащиту", — заключил аналитик.

Напомним, что по мнению бывшего главы Генерального штаба Великобритании Марка Карлтона-Смита, Запад очень переоценил военный потенциал России и совершил ту же ошибку, что и президент РФ Владимир Путин.