Ночью ВС РФ атаковали Украину дронами: силы ПВО уничтожили 10 целей, – Воздушные силы

Шесть иранских дронов Shahed запустили с южного направления. А в Запорожье во время ночной атаки был поврежден объект инфраструктуры, рассказали в ОВА.

Российские оккупанты в ночь на 15 июля атаковали Украину шестью иранскими дронами Shahed-136/131 с южного направления. Об этом сообщило в Telegram командование Воздушных сил ВСУ.

Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили четыре ударных беспилотника, рассказали военные.

Кроме этого, украинские силы ПВО уничтожили три разведывательных дрона оперативно-тактического уровня типа "Орлан" и "Зала", а также три ударных дрона "Ланцет", добавили в пресс-службе командования.

ВСУ уничтожили три ударных дрона "Ланцет"

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко рассказал, что во время ночной атаки дронами в Запорожье был поврежден объект инфраструктуры. Ранения получил 62-летний мужчина, в четырех многоэтажных домах вылетели окна.

"К сожалению, есть пострадавший человек. Мужчина в состоянии средней тяжести доставлен в медицинское учреждение", – сказано в сообщении.

Напомним, что в ночь на 13 июля силы ПВО Украины уничтожили 20 дронов Shahed-136/131 и две крылатых ракеты "Калибр". Беспилотники запускали из Курска и юго-восточного Приморско-Ахтарска.

Военные в США недавно выбрали десять мобильных грузовиков для борьбы с беспилотниками и передают их Украине. Системы способны запускать ракеты дешевле 30 тысяч долларов.