"Не сдержали эмоций": в Одесском военкомате прокомментировали жесткое задержание мужчины

В областном ТЦК и СП сообщили, что мужчина снимал на видео развертывание мобильного блокпоста, а на замечания военных реагировал агрессивно.

В одесском военкомате прокомментировали ранее появившееся в сети видео с жестким задержанием гражданского. Руководство признало, что их сотрудники превысили полномочия, насильно прижав парня к земле посреди улицы и доставив его в военкомат. Заявление опубликовали в Facebook Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

В военкомате объяснили, что их сотрудники не смогли "сдержать эмоции" и применили силу, так как парень снимал на видео, как бойцы Нацгвардии разворачивали мобильного блокпоста, что "строго запрещено нормами правового режима военного положения". Когда сотрудники ТЦК сделали замечание, он вел себя агрессивно и угрожал военным.

В военкомате также признали, что районный ТЦК пытался скрыть свою причастно к инциденту, но командование настояло на проверке всех обстоятельств, которые привели к общественному резонансу.

"По результатам служебной проверки выявлены и те, кто превысил служебные полномочия, и нарушения в использовании неучтенного транспортного средства. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности и переведены в боевые подразделения, где смогут направить силу и мощь на борьбу с врагом" — сообщили в военном ведомстве.

Военкомат признал, что его сотрудники превысили полномочия, применив силу и доставив парня в военкомат. При этом "районный ТЦК пытался скрыть свою причастность к инциденту". Виновные понесут дисциплинарную ответственность и будут переведены в боевые подразделения.

Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором люди в военной форме задерживают гражданского. Мужчина сопротивляется, однако ему наносят удар и прижимают ногой к земле. В конце концов люди в форме толкают задержанного к желтому микроавтобусу.

В Одесском областном ТЦК не сразу подтвердили, что люди в военной форме — сотрудники военкомата. А руководитель пресс-центра Объединенного координационного пресс-центра Южных сил обороны Наталья Гуменюк отметила, что транспортное средство на видео не принадлежит военкомату.

Также Фокус писал, что 3 июля в Минобороны пообещали резко реагировать на скандалы с сотрудниками ТЦК. Их будут наказывать за позорное поведение и нарушение прав граждан.